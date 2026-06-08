الدولار يسجل أعلى مستوى في شهرين مع زيادة الرهانات على رفع الفائدة الأميركية

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهرين بعد تقرير وظائف أميركي قوي، مما زاد التوقعات برفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. وتراجع الين الياباني مجدداً، بينما انتعشت العملات المشفرة.

استقر ال دولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين يوم الاثنين، بعد أن دفع تقرير الوظائف الأميركية القوي المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهر التقرير ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 172 ألف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزاً التوقعات بكثير، مما عزز التوقعات بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً على الرغم من صدمة أسعار الطاقة المستمرة. ونتيجة لذلك، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 1.1507 دولار، بينما واجه الجنيه الإسترليني صعوبات عند أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مسجلاً 1.33165 دولار. كما انخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما في شهرين عند 0.7016 دولار و0.5779 دولار على التوالي.

وفي تعليقه على التقرير، قال جوناس جولترمان، كبير اقتصاديي الأسواق في كابيتال إيكونوميكس: إن تقرير الوظائف الأميركية يرسم صورة لسوق عمل أميركي يزداد قوة على الرغم من صدمة أسعار الطاقة المستمرة. وأضاف أن هذا المزيج يجعل التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام أمراً مرجحاً بشكل متزايد، متوقعاً أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من العام، استجابة لصدمة إمدادات الطاقة ومعاودة تسارع سوق العمل الأميركي.

وقبل صدور التقرير، كان المتداولون يزيدون تدريجياً من رهاناتهم على رفع الفائدة الفيدرالية، حيث تهدد أزمة الطاقة العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية بإذكاء التضخم. وتسعر الأسواق الآن فرصة تزيد عن 70 في المائة لقيام الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، وهي قفزة حادة مقارنة باحتمالية كانت تبلغ 45 في المائة قبل أسبوع.

أما الين الياباني، فقد تسبب قوة الدولار في زيادة الضغوط عليه، حيث سجل 160.34 ين للدولار، مما محا المكاسب التي حققها في أعقاب تدخل طوكيو بمبلغ 11.7 تريليون ين (73.01 مليار دولار) قبل شهر، عندما تراجعت العملة إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2024 عند 160.725 ين. ومن المتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة هذا الشهر ما لم يؤدِ تصعيد حاد في صراع الشرق الأوسط إلى زعزعة استقرار الأسواق.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت عملة البتكوين بأكثر من 1 في المائة لتصل إلى 63093.86 دولار، متعافية بعد أن تراجعت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2024. كما صعدت عملة الإيثريوم بأكثر من 3 في المائة لتصل إلى 1679.40 دولار، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 14 شهراً الأسبوع الماضي.

وقد أدى ازدهار أسهم الذكاء الاصطناعي وسلسلة من الطروحات الجديدة المرتقبة مثل سبايس إكس إلى جذب رؤوس الأموال بعيداً عن البتكوين، مما جعل العملة المشفرة الأكبر في العالم تواجه صعوبات منذ بداية العام





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