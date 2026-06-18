الدولار الأمريكي يحافظ على أعلى مستوى له في أكثر من شهرين

تضاعف الضغوط على الين الياباني، وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني، في ظل توقع رفع أسعار الفائدة هذا العام في العديد من البلدان.

حافظ الدولار الأمريكي على أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، في الوقت الذي عززت فيه الأسواق توقعاتها برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.

ويعزز هذا الضغوط على الين الياباني، الذي دفعته نحو منطقة احتمال التدخل. وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50 %- 3.75 %، مع توقع العديد من صناع السياسات رفع أسعار الفائدة هذا العام في ظل تزايد المخاوف بشأن التضخم. وارتفع اليورو إلى 1.1511 دولار، والجنيه الإسترليني إلى 1.3318 دولار، بعد أن لامست العملتان أدنى مستوياتهما في شهرين في وقت سابق. وارتفع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بنحو 0.2 بالمئة إلى 0.7025 دولار و0.5780 دولار على التوالي.

ولم يشهد مؤشر الدولار تغيرا يذكر عند 100.31، بعد أن قفز 0.85 بالمئة في الجلسة السابقة إلى أقوى مستوى له منذ 31 مارس آذار. وتأتي هذه التطورات في ظل تذبذب الين الياباني حول مستوى 160، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خط أحمر قد يستدعي تدخلا رسميا محتملا.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن بنك إنجلترا يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 بالمئة في وقت لاحق من اليوم الخميس، في الوقت الذي يقيّم فيه ما الذي يمكن أن يعنيه الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بالنسبة للتضخم. ويتوقع أن يظل الين الياباني مستقرا حول مستوى 160، في الوقت الذي يزداد فيه الضغوط على أسعار الفائدة في العديد من البلدان. وسيستمر تذبذب أسعار العملات في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية المتواصلة في العالم.





aleqtisadiah / 🏆 20. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدولار الأمريكي الين الياباني أسعار الفائدة التضخم الاقتصاد

United States Latest News, United States Headlines