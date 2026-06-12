الدكتور حمزة يوسف يحذر من تغليب العلم المادي على المعرفة الروحية في ندوة رمضانية بعسير

في ندوة رمضانية ثقافية بعسير، سلط الدكتور حمزة يوسف هانسن الضوء على الفارق بين الرؤية الإسلامية للتقنية كأداة خدمة وبين الواقع المعاصر الذي يعامل البشر كآلات، محذراً من تراجع المعرفة الروحية لصالح العلم المادي.

في إحدى الندوات الرمضانية الثقافية التي أقيمت في منطقة عسير ، وتحت رعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة، ألقى الدكتور حمزة يوسف هانسن محاضرة عميقة تناولت العلاقة بين التقنية والإنسان من منظور إسلامي.

استهل حديثه بالتأكيد على أن الإسلام ينظر إلى التقنية كأداة في خدمة الإنسان وليس غاية في ذاتها، محذراً من الواقع المعاصر الذي يميل إلى التعامل مع البشر كآلات في ظل تسارع الابتكارات التقنية وطغيان الآلة على أدق تفاصيل الحياة اليومية. وأشار إلى أن تراجع المعرفة الروحية لحساب العلم المادي يمثل أزمة حقيقية تهدد الإنسانية.

واستعرض الدكتور حمزة كيف تعامل المسلمون الأوائل مع التقنية، فقبل بزوغ فجر العصر التكنولوجي الحديث، كان السعي وراء الحكمة هو المحرك الأساسي، وهي أسمى من مجرد البحث عن أدوات لتسهيل الحياة. ورغم أنهم قادوا العالم في مجالات العلوم والهندسة والطب، محققين إنجازات تكنولوجية وروائع معمارية لا تزال تبعث الدهشة في نفوس زوار غرناطة وإسطنبول والقاهرة وسمرقند وأغرا، إلا أن جل جهودهم انصبت على قضايا عملية تخدم المجتمع.

فقد وظفوا الرياضيات والهندسة في حساب المواريث، وتحديد القبلة، وتحسين المعدات العسكرية للدفاع عن الأوطان، وتخطيط المدن، وإدارة المياه. وبهذا، جسدوا الفهم العميق للتقنية كوسيلة لتحقيق المقاصد الشرعية وخدمة الإنسان. وانتقل الدكتور حمزة إلى تشخيص أزمة المعرفة في العصر الحالي، مستشهداً بالحديث النبوي الشريف: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، ليفسر التناقض الظاهري بين نقص العلم وفشو القلم في آخر الزمان.

وأوضح أن الإسلام يفرق بوضوح بين العلم النافع والعلم الضار، مشيراً إلى أن النقص المذكور يشير إلى العلم بما يعين على الحياة الفاضلة والنجاة في الآخرة، بينما تتسارع وتيرة العلوم المادية. واستدل بحديث أنتم أعلم بأمر دنياكم ليبين أن الإسلام لا يعارض التقدم التقني بحد ذاته، بل يحذر من تحوله إلى غاية تطغى على القيم الروحية.

وضرب مثالاً معبراً بغياب مشهد السماء المرصعة بالنجوم عن أعين الكثير من شباب اليوم، وهو المشهد الذي طالما ألهم البشر للتأمل في عظمة الخالق وجلب النظام السماوي إلى الحياة الأرضية، كما أشار أفلاطون. واختتم حديثه بالتأكيد على أنه مع دخول هذا العصر الجديد من التحول، تبرز تساؤلات كثيرة، ولكن في أغلب الأحيان لا يتاح الوقت لطرحها، فضلاً عن الإجابة عليها.

وتأتي هذه الندوة الرمضانية كدعوة للتأمل والتدبر، داعية إلى استعادة التوازن المفقود بين التقدم المادي والارتقاء الروحي، مؤكداً أن التقنية يجب أن تظل أداة لخدمة الإنسان، لا غاية تستعبد روحه وتطمس إنسانيته





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