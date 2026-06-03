الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية

تتصدى الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت منشآت مدنية至关重要的 بينها مطار الكويت الدولي، فيما تؤكد الكويت تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات العدوانية.

أفاد الجيش الكويت ي في بيان له بأن الدفاعات الجوية الكويت ية تمكنت من التصدي ل هجمات صاروخية و طائرات مسيرة معادية استهدفت مواقع في البلاد. ولم يحدد الجيش مصدر هذه الهجمات في البيان، لكنه أشار إلى أنها تأتي في إطار العدوان المستمر الذي تتعرض له الكويت .

وأضاف البيان أن القوات المسلحة قامت بمحاسبة هذه المحاولات ونجحت في تشتيت جميع الأهداف المعادية قبل وصولها إلى أهدافها المخطط لها. من جانبه أكد متحدث باسم وزارة الدفاع أن طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مبنى الركاب (T1) في مطار الكويت الدولي خلال الأسبوع الماضي، ووصف ذلك بأنه جزء من العدوان الإيراني الآثم على البلاد.

وسبق أن أعلنت الكويت تحميلها إيران مسؤولية هجمات سابقة استهدفت منشآت مدنية وسياحية، مؤكدة今晚 حقها الكامل في الدفاع عن أرضها وسيادتها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها. في تطورات متصلة، استهدفت قوة دفاع البحرين اليوم ثلاث صواريخ ومسيرات إيرانية كانت متجهة نحو أهداف مدنية في البحرين، حيث تم اعتراضها وتدميرها بنجاح قبل أن تحقق أهدافها. وتردد أصداء هذه الهجمات في المنطقة، حيث تعرضت دول عربية أخرى لهجمات مماثلة في الأشهر الماضية، جميعها نسبت إلى إيران.

وتأتي هذه الهجمات في إطار رد إيران على الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في 28 فبراير الماضي، حيث أعلنت إيران آنذاك أنها تستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، لكن بعض هذه الهجمات أصابت منشآت مدنية وأسفرت عن خسائر في الأرواح، الأمر الذي أدانته الدول المستهدفة. الجدير بالذكر أن الهدنة الراهنة التي دخلت حيز التنفيذ في 8 أبريل الماضي قد خيم عليها تفاؤل حذر بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

ورغم استمرار العمليات العسكرية المحدودة، يواصل الأطراف جهودهم الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار في المنطقة. وتشدد الكويت ودول الخليج على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة وعدم استهداف المدنيين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد لهذا التصعيد





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