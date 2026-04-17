الدفاع المدني بالرياض ينتشل جثة طفل غرق في مستنقع برماح

انتشل الدفاع المدني بمنطقة الرياض جثة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات غرق في أحد المستنقعات بمحافظة رماح بالقرب من روضة خريم، وذلك خلال نزهة عائلية بعد هطول الأمطار. وقد شاركت فرق متخصصة من المتطوعين والغواصين في عمليات البحث والإنقاذ.

18 أبريل 2026 - 00:32 | آخر تحديث 18 أبريل 2026 - 00:40 تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض ، في ساعات الفجر الأولى ليوم أمس الجمعة، من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر ست سنوات، كان قد فارق الحياة غرق ًا في أحد ال مستنقع ات بمنطقة رماح ، بالقرب من روضة خريم . وقد تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغًا يفيد بسقوط طفل صغير في إحدى الحفر المائية التي تكونت بفعل الأمطار الأخيرة أثناء تواجد الأسرة في رحلة برية استكشافية.

فور ورود البلاغ، تحركت وحدات الإنقاذ التابعة للدفاع المدني على وجه السرعة إلى الموقع المحدد للتعامل مع الحادث المأساوي. وقد عثرت الفرق على الطفل متوفى في المكان الذي سقط فيه. لتعزيز جهود البحث والإنقاذ وتسريع وتيرة العثور على الطفل، تم استدعاء فرق متخصصة من المتطوعين الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة في عمليات البحث في البيئات المائية. كما شارك عدد كبير من الغواصين المدربين الذين قاموا بمسح دقيق للمنطقة المحيطة بالمستنقع. تضافرت هذه الجهود المشتركة، التي جمعت بين فرق الدفاع المدني الرسمية والمتطوعين والغواصين، في نهاية المطاف إلى تحديد مكان جثة الطفل وانتشالها. تعكس هذه الحادثة الأليمة المخاطر الكامنة في التعامل مع تجمعات المياه الطبيعية، خاصة بعد هطول الأمطار، وتؤكد على أهمية توخي أقصى درجات الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الأطفال والعائلات أثناء النزهات البرية





