الدولار يرتفع强劲ly مقابل الين ويقترب من أقوى مستوى منذ 1986

ارتفع الدولار الأمريكي强劲ly مقابل الين الياباني، مقتربا من أقوى مستوى له منذ عام 1986، في وقت تتوقع الأسواق فيه استمرار تفاوت السياسة النقدية بين الولايات المتحدة واليابان، مع ترقب تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم عملتها.

شهد سوق الصرف العالمي تحركات ملحوظة خلال اليومين الماضيين مع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، وخاصة الين الياباني ، في وقت تشهد فيه الأسواق تركيزا كبيرا على توقعات السياسة النقدية الأمريكية واحتمالات تدخل البنك المركزي الياباني.

وصعد الدولار إلى 161.8 ين في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، مقتربا من مستوى 161.96 الذي سجله في يوليو تموز 2024، وأي ارتفاع إضافي سيصل به إلى أقوى مستوى له مقابل الين منذ عام 1986. وفي آخر التداولات يوم الجمعة، استقر السعر عند 161.3 ين، مع بقاء المتداولين في حالة ترقب لاحتمال قيام السلطات اليابانية بالتدخل المباشر في سوق الصرف لدعم العملة المحلية، على غرار التدخل الذي شهدته الأسواق في أواخر أبريل وأوائل مايو الماضيين.

يأتي هذا الاعتداد بالقوة الثابتة للدولار في أعقاب ارتفاع حاد شهدته العملة الأمريكية هذا الأسبوع، حيث زادت بنسبة واحد بالمئة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مسجلة أقوى مستوى لها في ثلاثة عشر شهرا. ويعزى هذا الصعود جزئيا إلى نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، والذي كشفت توقعاته الفصلية الجديدة أن تسعة من أصل تسعة عشر مشاركا يتوقعون الآن رفع سعر الفائدة بحلول نهاية العام الجاري.

التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية تعزز الطلب على الدولار، حيث أن الفروق في العوائد بين الولايات المتحدة واليابان تزيد من جاذبية الدولار كاستثمار. وفقا لفرانشيسكو بيسولي، محلل العملات الأجنبية في آي. إن. جي، فإن الدولار قد يستمر في الاستفادة من الحماس الذي خلفه اجتماع الفيدرالي لفترة أطول قليلا، حيث من المرجح أن تسعى الأسواق إلى تسعير رافعتين في أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، خاصة عند صدور بيانات اقتصادية قوية.

وفي المقابل، تواصل أسعار الفائدة اليابانية المنخفضة جدا comparative to other economies exercer ضغطا هبوطيا على الين، حتى بعد أن قرر بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ واحد وثلاثين عاما. كما حظيت العملة الأمريكية، التي تعتبر ملاذا آمنا تقليديا، بدعم إضافي يوم الجمعة بسبب التوترات المحيطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما.

حيث أعلنت سويسرا، التي تستضيف المحادثات، أن الجولة المخطط لها لن تعقد كما كان مقررا، مما زاد من حالة عدم اليقين Geo-political، وعزز الطلب على الأصول الأمريكية الآمنة. على الجانب الأوروبي، ارتفع الدولار أمام اليورو في وقت مبكر من يوم الجمعة، مسجلا أدنى مستوى لليورو في ثلاثة أشهر عند 1.1418 دولار، لكن العملة الأوروبية استعادت جزءا من خسائرها لاحقا، لتغلق عند 1.1464 دولار.

وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 1.3164 دولار، قبل أن يستقر أخيرا عند 1.322 دولار، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة خلال اليوم. من ناحية أخرى، سجل الفرنك السويسري انخفاضا مقابل اليورو، حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.39 بالمئة إلى 0.9254 فرنك، بعد أن أكد البنك المركزي السويسري على استعداده المتزايد للتدخل في سوق الصرف لوقف ارتفاع عملته، مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وصعد الدولار أمام الفرنك السويسري إلى 0.8091، مسجلا أقوى مستوى له منذ نوفمبر 2025، مع مكاسب يومية بنسبة 0.35 بالمئة في الجلسة الأخيرة





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