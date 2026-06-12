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الدعوة إلى استحضار دروس الهجرة النبوية في نهاية العام الهجري

أخلاق News

الدعوة إلى استحضار دروس الهجرة النبوية في نهاية العام الهجري
الهجرة النبويةالسنة النبويةالتوحيد
📆6/12/2026 11:56 AM
📰sabqorg
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في خطابٍ هادف سيطر الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ على مسألة الهجرة النبوية، مستعرضًا أهميتها في بناء الفرد والمجتمع، وضرورة الرجوع إلى السنة والكتب المعتبرة لتجنب الأخطاء الدينية وإصلاح الفتن الحالية.

دعا الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، إلى المسلمين في منصبه الفاعل للدلالة على أهمية التأمل في دروس الهجرة النبوية ، خاصة مع اقتراب نهاية العام الهجري.

أوضح في الخطبة أن الهجرة لم تكن مجرد انتقال جغرافي، بل كانت تجربة تجسد منهجاً دينيًا ومجتمعيًا متكاملًا يُعِدُّ لأفراد الأمة حافة جديدة من التقدم والقلق الروحي. حسبه، يعود فشل الأمم في التغلب على أزمائها إلى انقطاعها عن رفيقٍ متماثلٍ في السيرة النبوية، إذ تُستقر المبادئ الأساسية في مسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتُعَتَدل على أن التوحيد والالتزام بالسنة هي الأساس لتجاوز المشاكل الدينية والاجتماعية.

بالتفصيل، شدَّ الشيخ على ضرورة أن يُظلَّف على طاعتِ الله تعالى وتوحيده كأولى وُلجوات قرب الصبر. في حديثه، تشير إلى آية معزة من القرآن قوله تعالى: "إذا أحببتصلنكم فاطّبعون لما يميّز الله الذين يبحمن!

"، مسلطاً الضوء على أن الاتحاد في مقاصد الله واتباع السير الصحيح في السيرة هو واحد من أفضل الأسس التي تمكن الأفراد من تقوية صلابتهم الدينية والتكيف مع المتطلبات المعاصرة. وأشار إلى أن قصص الهجرة تعكس صموداً وإصراراً على تحقيق العدل والاختلاف في مجتمعات مستساغة، مدعومة بنصائح توجيهية ليتعلم منها المسلمون.

أتت نقاط الشيخ بعد ذلك بشأن ضرورة التحقق من صحة الوقائع التي تُروى عن السيرة، مؤكدًا أن في زمنٍ يُتاح فيه الاعتماد على الوسائط الحديثة والتطلب السريع للمعلومات، لا بدَّ من التثبت من المصادر وإعتماد كتب السنة المعتبرة. محكمًا في خطابه أن نشر روايات ضعيفة أو غير ثابتة قد يُساهِم في نشر الخلاف وبناء فتن قد تُهدهد بها أمة الإسلام.

وبهذا، تم التأكيد على أن الإمام يجب أن يظل معلمًا للمعرفة غير السائدة يؤكد على أهمية الإيمان المتوازن كوحدة تجسّية للخير موجهة نحو الصالح العام. في ختام الخطبة، دعا Sheikh الدكتور حسين إلى تجديد العزيمة على طاعة الله والالتزام بالمسيرة النبوية في كل تفاصيل الحياة، مع استراليا فهم الدين على أساس التفسير الصادق والمتفق عليه في مدى تطور سيرة النبي أبي هجرة، مستعينا بكلمات الله التي تدعو إلى توحيد الرسل والحاكة العلم.

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