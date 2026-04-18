الدعم العسكري في الشرق الأوسط: تقارب روسي-صيني وحسابات إيران الاستراتيجية

تحليل للدعم العسكري في الحروب المعاصرة، لا سيما في سياق التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. يتناول التقرير التقارب الاستراتيجي بين روسيا والصين، وقراءة الصين لسياسات الولايات المتحدة تجاه إيران، وردود الفعل الإيرانية على التحديات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية المحتملة.

يشهد العالم في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في التوترات الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، مما يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة الدعم العسكري في الحروب المعاصرة وكيفية تطبيقه في هذا السياق المتغير. تتجاوز مسألة الدعم العسكري مجرد تزويد طرف بأسلحة أو معدات، لتشمل أبعادًا استراتيجية واستخباراتية ولوجستية وسياسية معقدة.

في ظل الحرب الشرق أوسطية الجديدة، تتجلى صور متعددة للدعم العسكري، بدءًا من الدعم المباشر بقطع عسكرية متقدمة، وصولًا إلى الدعم غير المباشر عبر تزويد المعلومات الاستخباراتية، وتدريب القوات، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وحتى الدعم الدبلوماسي والسياسي الذي يهدف إلى تعزيز موقف طرف على الساحة الدولية. تتسارع وتيرة التطورات، مما يدفع إلى إعادة تقييم التحالفات الاستراتيجية القائمة. لقد دفعت هذه الحرب موسكو وبكين نحو مزيد من التقارب والتنسيق على المستوى الاستراتيجي، حيث تسعى كلتا القوتين إلى إعادة تشكيل النظام العالمي الحالي وتحدي الهيمنة الغربية. تتجلى هذه العلاقة المتنامية في التعاون الاقتصادي المتزايد، والمناورات العسكرية المشتركة، والتبادل الاستخباراتي، والمواقف المنسقة في المحافل الدولية. من ناحية أخرى، فإن قراءة الصين لمزاعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول السيطرة على مضيق هرمز أو اعتبار نفط إيران مصدرًا مهمًا للطاقة العالمية، تحمل في طياتها بعدًا استراتيجيًا عميقًا. تعتبر الصين، بصفتها أكبر مستورد للطاقة في العالم، أن استقرار إمدادات الطاقة أمر حيوي لأمنها القومي. لذلك، فإن أي تهديد لاستقرار الممرات الملاحية الحيوية مثل مضيق هرمز، أو أي محاولة لتقويض إمدادات الطاقة من مناطق رئيسية، يمثل مصدر قلق بالغ لبكين. تدرك الصين جيدًا أن منطقة الخليج العربي تلعب دورًا محوريًا في تأمين احتياجاتها من النفط، وأن أي اضطراب في هذه المنطقة يمكن أن تكون له تداعيات اقتصادية وخيمة عليها. علاوة على ذلك، تدرس الصين الحرب الأمريكية ضد إيران كنموذج لحملات أو نزاعات مستقبلية قد تشعلها الولايات المتحدة على حدودها. فالصين، التي تتوسع نفوذها الاقتصادي والعسكري بشكل مطرد، تنظر بعين الريبة إلى أي تحركات قد تفسر على أنها محاولة لكبح جماح صعودها. إن فهم الصين لكيفية إدارة الولايات المتحدة لصراعات مماثلة، وتقييمها لنتائجها، يمكن أن يشكل جزءًا من استراتيجيتها الدفاعية والهجومية في المستقبل، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات التي قد تنشأ على حدودها أو في مناطق نفوذها. أما بالنسبة لإيران، فمن الممكن قراءة الضربات التي أعلنت مسؤوليتها عنها في هرمز ولبنان على أنها محاولة لضرب عصفوريْن بحجر واحد. فمن جهة، تسعى إيران إلى إظهار قوتها وقدرتها على الردع، وردع أي عدوان محتمل من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. ومن جهة أخرى، قد تكون هذه التحركات وسيلة لإظهار الدعم للحلفاء والمجموعات الموالية لها في المنطقة، وتعزيز قبضتها على محور المقاومة. في خضم هذه التطورات، نفت إيران موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب، وذلك غداة تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول هذا الموضوع، الذي يمثل جوهر الخلاف العميق بين الجانبين. يُعد برنامج إيران النووي محورًا أساسيًا للتوتر بين طهران والغرب، وتؤكد إيران على أن برنامجها سلمي بحت، بينما تتهمها دول غربية بالسعي لامتلاك أسلحة نووية. وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق أن بلاده ستنهي الحصار المفروض على الموانئ البحرية الإيرانية فور التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشددًا على أن الحصار سينتهي بمجرد توقيع الاتفاقية. هذه التصريحات، وإن بدت انفراجة محتملة، إلا أن التفاصيل الدقيقة لأي اتفاق مستقبلي تبقى غامضة، وتتطلب بناء جسور من الثقة والتنازلات المتبادلة. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأنه من المرجح أن تجري مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، على الرغم من أنها لم تُحدد رسميا بعد. هذه الأنباء، إذا صحت، قد تمثل فرصة هامة للدبلوماسية وتقليل التصعيد، ولكن يبقى نجاح هذه المفاوضات مرهونًا بالجدية والواقعية التي يتعامل بها الطرفان. من جهته، أعرب الخبير العسكري دانيال ديفيس، وهو مقدم متقاعد في الجيش الأمريكي، عن ثقته في أن الولايات المتحدة لن تخرج منتصرة أبدا من حرب ضد إيران. هذه التصريحات تعكس فهمًا للتحديات اللوجستية والاستراتيجية والمقاومة الشعبية التي قد تواجه أي تدخل عسكري أمريكي في إيران، وتشير إلى تعقيدات الصراع في المنطقة. إن مجمل هذه التطورات يرسم صورة لمشهد جيوسياسي معقد، يتسم بالديناميكية والتحديات المتزايدة، ويتطلب فهمًا عميقًا للعوامل المؤثرة في تشكيل مستقبل العلاقات الدولية والأمن الإقليمي والعالمي. كل هذه المستجدات تشير إلى ضرورة متابعة دقيقة للأحداث والتطورات في هذا الجزء الحيوي من العالم. إن أي تصعيد جديد قد تكون له عواقب وخيمة على الاستقرار العالمي، ويتطلب من المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع وإيجاد حلول سلمية للنزاعات القائمة. إن فهم التفاعلات بين القوى الكبرى، وتحليل استراتيجيات الدول الإقليمية، وتقييم قدرات الجهات الفاعلة غير الحكومية، كل ذلك يشكل جزءًا أساسيًا من فهم طبيعة الحروب المعاصرة في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة بها. تظل الحاجة ملحة لتعزيز ثقافة الحوار والتفاوض، والتركيز على الحلول المستدامة التي تضمن الأمن والاستقرار للجميع، بدلًا من الانزلاق إلى مزيد من الصراعات التي لا تستفيد منها سوى أطراف محدودة على حساب سلامة واستقرار الشعوب. إن مستقبل العلاقات بين القوى الكبرى، وديناميكيات الصراع في الشرق الأوسط، والتطورات التكنولوجية في المجال العسكري، كلها عوامل تتفاعل لتشكيل مشهد جيوسياسي لا يمكن التنبؤ به بالكامل، ولكنه يتطلب منا جميعًا فهمًا واعيًا ومستمرًا





