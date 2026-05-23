Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

الدعم السعودي هو الركيزة الأساسية لمنع انهيار الدولة والاقتصاد اليمني، وفق شائع الزنداني

Politics News

الدعم السعودي هو الركيزة الأساسية لمنع انهيار الدولة والاقتصاد اليمني، وفق شائع الزنداني
اليمنالدعم السعوديالرئيس شائع الزنداني
📆5/23/2026 6:30 PM
📰OKAZ_online
28 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 53%

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، أن الدعم السعودي كان وسيظل هو الركيزة الأساسية لمنع انهيار الدولة والاقتصاد اليمني. وقال، في حوار مع عكاظ، إن هذا الدعم، سواء عبر المنح المالية المباشرة للبنك المركزي، أو الدعم السخي بالمشتقات النفطية للكهرباء، أو جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة، هو جسر الحياة الذي حافظ على استقرار العملة الوطنية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين في ظل ظروف شبه مستحيلة.

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمن ي الدكتور شائع الزنداني، أن الدعم السعودي كان وسيظل هو الركيزة الأساسية لمنع انهيار الدولة والاقتصاد اليمن ي.

وقال، في حوار مع عكاظ، إن هذا الدعم، سواء عبر المنح المالية المباشرة للبنك المركزي، أو الدعم السخي بالمشتقات النفطية للكهرباء، أو جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة، هو جسر الحياة الذي حافظ على استقرار العملة الوطنية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين في ظل ظروف شبه مستحيلة. وأوضح، أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة، وفقاً للإمكانات المتاحة والمتوفرة واتخاذ المعالجات الواقعية التي تلامس حاجات الناس بصورة مباشرة

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

OKAZ_online /  🏆 17. in SA

اليمن الدعم السعودي الرئيس شائع الزنداني الاقتصاد اليمني العملية العسكرية في اليمن

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-23 21:30:24