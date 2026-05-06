الدبلوماسية السعودية: استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الإقليمي والشراكات الدولية

تقرير مفصل يتناول التحركات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية مع اليابان وتركيا وإيران، وموقفها الداعم للإمارات ضد الاعتداءات، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية والتقنية ضمن رؤية 2030.

تشهد المملكة العربية السعودية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً يعكس رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز الاستقرار الإقليمي وبناء شراكات دولية متينة تتجاوز الأبعاد السياسية لتشمل الجوانب الاقتصادية والتقنية.

وفي هذا السياق، تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية من رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، حيث تسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال استقباله لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوا. وقد ركز اللقاء على مراجعة العلاقات الثنائية والاستراتيجية التي تربط الرياض وطوكيو، مع التركيز بشكل خاص على سبل تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد وموارد الطاقة، وهو ما يعكس رغبة البلدين في تأمين سلاسل إمداد الطاقة العالمية.

كما تطرق الجانبان إلى القضايا الأمنية الملحة، لاسيما التطورات في مضيق هرمز، مؤكدين على ضرورة ضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية الدولية، كونها شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي وأساساً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، تواصل المملكة نهجها المتوازن في إدارة الملفات الشائكة لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو صراعات أوسع. فقد أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية إيران عباس عراقجي، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المشترك.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع توجهات مجلس الوزراء السعودي الذي شدد في اجتماعاته الأخيرة على ضرورة التهدئة ودعم المساعي الدبلوماسية والوساطات الدولية، ومنها الوساطة الباكستانية، للوصول إلى حلول سياسية مستدامة للأزمات الراهنة. وفي سياق متصل، تتوجه الدبلوماسية السعودية نحو تعزيز التنسيق مع تركيا، حيث من المقرر أن يترأس وزير الخارجية السعودي ونظيره التركي هاكان فيدان الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي، وهو الاجتماع الذي يهدف إلى مأسسة التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويوحد الجهود حيال القضايا الدولية.

وفيما يتعلق بالأمن القومي الخليجي، أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وقوف المملكة الكامل وغير المشروط إلى جانب الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها. وجاء هذا الموقف تزامناً مع إدانة المملكة الشديدة للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت الأراضي الإماراتية، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي طالت منطقة الفجيرة للصناعات البترولية وأسفرت عن إصابات.

وقد اعتبرت الرياض ودول خليجية أخرى أن هذه التصرفات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد سيادة الدول وأمن المنشآت الحيوية، مما يتطلب تكاتفاً خليجياً راسخاً لحماية المكتسبات الوطنية وصون الاستقرار الإقليمي. وبعيداً عن الملفات الأمنية والسياسية، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال قفزات نوعية في البنية التحتية والتقنية. فقد شهدت مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك إطلاق شركة أسمو لأول مجمع لوجستي متكامل بالشراكة مع مجموعة آركابيتا، في خطوة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

ومن الجانب التقني، أشار الرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم، أرفيند كريشنا، إلى أن السعودية قد انتقلت من مرحلة بناء البنية التحتية الأساسية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للذكاء الاصطناعي وقياس أثره التشغيلي، مما يؤكد أن التحول الرقمي في المملكة لم يعد مجرد خطط مستقبلية، بل أصبح واقعاً ملموساً يعزز من كفاءة الإدارة والاقتصاد الوطني، ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في تبني تقنيات المستقبل





