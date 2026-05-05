الخُلود والهلال يتنافسان على كأس خادم الحرمين الشريفين برعاية الملك سلمان

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تشهد مدينة جدة يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مايو 2026م، مواجهة حاسمة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2025 - 2026، تجمع بين فريقي الخلود و الهلال .

يستضيف ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية هذا الحدث الرياضي الكبير الذي ينتظره عشاق كرة القدم بفارغ الصبر. هذه المباراة ليست مجرد لقاء نهائي لكأس مرموق، بل هي تجسيد للدعم والرعاية اللامحدودين الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين للقطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية. كما أنها تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بتطوير الرياضة وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة البدنية المختلفة.

يمثل هذا النهائي تتويجًا لموسم حافل بالندية والتنافس الشريف بين الفرق المشاركة، ويعد فرصة للاعبين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم أمام جمهور غفير من المشجعين. إن تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير في مدينة جدة يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين -أيَّده الله- على رعايته الكريمة لهذا الحدث الرياضي الهام. وأكد سموه أن هذه الرعاية تعكس اهتمام الملك سلمان بالقطاع الرياضي ودعمه المستمر للرياضيين.

كما وجه سمو وزير الرياضة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على الدعم السخي وغير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي في المملكة. وأشار سموه إلى أن هذا الدعم يعد دافعًا إضافيًا لمواصلة البناء والتطوير في هذا القطاع الحيوي المهم، ورفع سقف الطموحات نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إن الدعم الكبير الذي تتلقاه الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة يساهم في تحقيق إنجازات كبيرة على المستويين المحلي والدولي، ويعزز مكانة المملكة كقوة رياضية صاعدة. كما أنه يشجع الشباب على ممارسة الرياضة ويساهم في بناء مجتمع صحي ونشط. وقدم سمو وزير الرياضة التهنئة لفريقي الخلود والهلال على بلوغهما المباراة النهائية، متمنيًا لهما التوفيق في تقديم مباراة تليق بقيمة واسم هذه المناسبة الغالية.

وأكد سموه أن المباراة ستكون فرصة للاعبين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم، وتعكس ما تشهده كرة القدم السعودية من تطور فني وتنافس رياضي مميز. ومن المتوقع أن يشهد النهائي حضورًا جماهيريًا غفيرًا، وأن يكون مليئًا بالإثارة والتشويق. بالإضافة إلى ذلك، يتطلع المنتخب السعودي إلى تسجيل بداية قوية في بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما التي تستضيفها المملكة في جدة، ويهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى المنافسين.

كما يسعى الهلال إلى تقليص الفارق بينه وبين متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين، النصر، من خلال مباراته الصعبة أمام الخليج. وقد كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تفاصيل قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 التي ستقام في المملكة، والتي ستسحب مراسمها السبت المقبل. وشهدت مواجهة الأهلي والأخدود تألقًا لافتًا للنجم الإيفواري فرانك كيسيه، بينما ودع الباطن دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى بعد تعادله السلبي مع البكيرية





