الخيبري والحربي يؤكدان جاهزية الأخضر لكأس العالم 2026

أكد لاعبا المنتخب السعودي عبدالله الخيبري ومتعب الحربي جاهزية الفريق الكاملة لخوض منافسات كأس العالم 2026، مع التركيز على تحقيق بداية إيجابية أمام الأوروغواي.

أكد لاعبا المنتخب السعودي عبدالله الخيبري و متعب الحربي جاهزية الأخضر التامة لخوض منافسات كأس العالم 2026 ، مشيرين إلى أن استشعار المسؤولية وتطور الدوري السعودي يمثلان ركيزتين أساسيتين في تهيئة الفريق للمنافسة الكبرى.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش التدريبات الأخيرة للفريق في معسكره الإعدادي المقام حالياً في مدينة جدة، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام منتخب الأوروغواي في افتتاح مشوار الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثامنة من البطولة. وشدّد اللاعبان على أن التركيز ينصب حالياً على تحقيق بداية إيجابية في البطولة، مع الالتزام الكامل بتعليمات الجهاز الفني بقيادة المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس.

وأوضح الخيبري أن اللاعبين يعملون بشكل مكثف مع دونيس عبر الاجتماعات الفنية والتدريبات اليومية بهدف استيعاب فلسفته وخططه التكتيكية، لافتاً إلى أن معرفة المدرب المسبقة بالكرة السعودية واللاعبين أسهمت في تسريع الانسجام والتأقلم. وأشار إلى أن لكل مدرب فلسفته وأسلوبه، مؤكداً أن اللاعبين يركزون حالياً على العمل مع دونيس، بعد مرحلة سابقة قدّم فيها المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عملاً متميزاً مع المنتخب.

كما أشاد الخيبري بدور الجهاز الطبي في الاسترجاع البدني من خلال تقنيات متقدمة، مؤكداً أن تطور الدوري السعودي للمحترفين انعكس إيجاباً على مستوى المنتخب، وظهر ذلك جلياً في المباريات الودية الأخيرة التي خاضها الفريق أمام منتخبات قوية من مختلف القارات. من جانبه، أكد متعب الحربي أن المنتخب دخل المرحلة الأخيرة من التحضيرات بتركيز عالٍ وانضباط كامل، مبيّناً أن اللاعبين يواصلون التطور من مباراة إلى أخرى وفق تعليمات الجهاز الفني، وأن الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه أمام الجماهير السعودية التي تنتظر أداءً مشرفاً يعكس تطور الكرة السعودية في السنوات الأخيرة.

وأجمع اللاعبان على أن المنتخب يتطلع إلى تقديم مستوى مميز وتحقيق انطلاقة قوية في مواجهة الأوروغواي، بما يعكس التطور الحقيقي للكرة السعودية ويمنح الجماهير بداية إيجابية في مشوار البطولة. وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المنتخب السعودي حالة من التفاؤل بعد الأداء اللافت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث حجز الأخضر مقعده في المونديال مبكراً بفضل نتائجه المميزة تحت قيادة دونيس الذي نجح في غرس الروح القتالية والانضباط التكتيكي بين اللاعبين.

كما أن الدعم الكبير من الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهات المعنية أسهم في توفير أفضل سبل الإعداد، بما في ذلك المعسكرات الخارجية والمباريات التجريبية أمام منتخبات عريقة مثل الأرجنتين وفرنسا، مما رفع من جاهزية الفريق الفنية والبدنية. ويتطلع الجميع إلى أن يكون الأخضر عند حسن ظن الجماهير في هذه النسخة من المونديال، خصوصاً بعد المشاركة المشرفة في كأس العالم 2022 في قطر حيث حقق الفريق فوزاً تاريخياً على الأرجنتين.

وتستمر التحضيرات المكثفة في جدة قبل السفر إلى دولة قطر لخوض غمار البطولة، مع تركيز كبير على الجوانب التكتيكية والذهنية لضمان تقديم أفضل أداء ممكن في المحفل العالمي





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المنتخب السعودي كأس العالم 2026 عبدالله الخيبري متعب الحربي الأخضر

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