فوز مستحق للخليج بنتيجة 3-1 على النجمة في الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين، يؤكد هبوط النجمة إلى الدرجة الأولى ويرفع رصيد الخليج إلى 34 نقطة.

شهدت أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام أمسية كروية حماسية، حيث حقق فريق الخليج ل كرة القدم فوز اً ثميناً ومستحقاً على ضيفه فريق النجمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هذا الانتصار رفع من معنويات فريق الخليج وساهم في تحسين موقعه في سلم الترتيب، بينما تأكد هبوط فريق النجمة إلى دوري الدرجة الأولى بشكل رسمي، منهياً بذلك مسيرته في دوري المحترفين لهذا الموسم. المباراة بدأت بقوة من جانب فريق الخليج، الذي سعى منذ البداية إلى فرض سيطرته على مجريات اللعب والضغط على مرمى النجمة.

هذا الضغط المبكر أثمر عن هدف التقدم في الدقيقة السابعة عن طريق المهاجم جوشوا كينغ، الذي استغل عرضية متقنة من زميله حمد الجيزاني ليضع الكرة في الشباك، معلناً عن بداية مشوار الخليج نحو الفوز. لم يستسلم فريق النجمة للهدف المبكر، بل حاول العودة سريعاً إلى المباراة، ونجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة عشرة، بعد احتسابها من قبل الحكم محمد أبو شقارة إثر لمسة يد من المدافع عبدالله الحافظ.

اللاعب أنتوني موريس تولى مهمة تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح، معيداً بذلك التوازن إلى المباراة وجعل النتيجة 1-1. الشوط الثاني من المباراة جاء أكثر إثارة وتشويقاً، حيث سعى كلا الفريقين إلى حسم النتيجة لصالحه. فريق الخليج دخل الشوط الثاني بعزيمة وإصرار أكبر، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق جوشوا كينغ، الذي واصل تألقه في المباراة وأظهر مهارة عالية في التسديد، ليضع الكرة على يمين حارس مرمى النجمة.

هذا الهدف أعطى دفعة معنوية كبيرة لفريق الخليج، وزاد من ثقته بنفسه. لم يكد فريق النجمة يستفيق من صدمة الهدف الثاني، حتى تلقى الهدف الثالث في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب باولو فيرنانديز، الذي أطلق تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من التصدي لها. بهذا الهدف، أصبح فريق الخليج متقدماً بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وأقرب إلى تحقيق الفوز.

الدقائق المتبقية من المباراة شهدت محاولات متفرقة من جانب فريق النجمة لتقليص الفارق، ولكنها لم تنجح في الوصول إلى مرمى الخليج، الذي حافظ على تفوقه حتى نهاية المباراة. تألق جوشوا كينغ في هذه المباراة كان واضحاً، حيث سجل هدفين وقدم أداءً مميزاً، ليصبح نجماً للمباراة. بهذا الفوز، رفع فريق الخليج رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل المركز العاشر مؤقتاً في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، في انتظار نتائج المباريات الأخرى.

هذا الفوز يمثل خطوة مهمة لفريق الخليج في سعيه إلى تحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات المتبقية، وتحسين موقعه في الترتيب العام. في المقابل، تجمد رصيد فريق النجمة عند 11 نقطة، ليحتل المركز الثامن عشر والأخير، ويتأكد هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى. هذا الهبوط يمثل خيبة أمل كبيرة لجماهير النجمة، التي كانت تأمل في بقاء فريقها في دوري المحترفين.

فريق النجمة سيخوض تحدياً جديداً في دوري الدرجة الأولى، حيث سيسعى إلى استعادة هيبته والعودة إلى دوري المحترفين في الموسم القادم. المباراة بشكل عام كانت حماسية ومثيرة، وشهدت أداءً جيداً من كلا الفريقين، ولكن في النهاية كان فريق الخليج هو الأفضل واستحق الفوز. هذا الفوز يمثل إضافة مهمة لسجل فريق الخليج، ويعزز من معنوياته قبل مواجهة تحديات جديدة في دوري روشن السعودي للمحترفين





