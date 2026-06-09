الخليج يعلن برنامج الإعداد للموسم الجديد بمعسكر في هولندا

أعلن نادي الخليج السعودي عن برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل، يتضمن معسكرًا خارجيًا في هولندا لمدة 20 يومًا و5 مباريات ودية، مع مفاوضات متقدمة لتعزيز الصفوف.

أعلنت إدارة نادي الخليج عن برنامج الإعداد للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم المقبل. يتضمن البرنامج انطلاق التدريبات على ملعب النادي في 3 يوليو المقبل، تليها مغادرة البعثة إلى هولندا في 8 يوليو لإقامة معسكر خارجي لمدة 20 يومًا.

يتضمن المعسكر برنامجًا فنيًا وبدنيًا متكاملًا، بالإضافة إلى خمس مباريات ودية بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين. وتشهد الفترة الحالية اجتماعات مستمرة مع المدير الفني البرتغالي جوزيه غوميز، بقيادة المدير الرياضي الدكتور صادق آل هويدي، ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد خريدة. يتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة احتياجات الفريق ودراسة ملفات اللاعبين المحليين والمحترفين، واختيار العناصر التي تناسب رؤية الجهاز الفني.

كما أكدت الإدارة أن المفاوضات مع اللاعبين المستهدفين وصلت إلى مراحل متقدمة، وسيتم الإعلان عن الصفقات رسميًا قريبًا. يهدف هذا التحضير المكثف إلى تعزيز خيارات الفريق وتحقيق أفضل النتائج في الموسم الجديد. ويعد نادي الخليج من الأندية السعودية التي تسعى دائمًا للمنافسة في الدوري السعودي للمحترفين. وقد شهد الموسم الماضي أداءً متباينًا للفريق، مما دفع الإدارة إلى إعادة هيكلة الجهاز الفني والإداري.

ويسعى الجهاز الحالي إلى بناء فريق قوي يعتمد على مزيج من الخبرة والشباب. المعسكر الخارجي في هولندا يمثل فرصة مثالية للاعبين للاندماج مع المدرب الجديد وتطبيق أفكاره التكتيكية. كما أن المباريات الودية ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق قبل انطلاق الموسم. من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إعلان عدد من الصفقات المهمة التي ستعزز صفوف الفريق.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة طموحة لتحقيق مركز متقدم في الدوري والمنافسة على البطولات المحلية. ويدعم جماهير النادي هذه الجهود، حيث ينتظرون بفارغ الصبر رؤية فريقهم الجديد في الموسم المقبل. يذكر أن نادي الخليج قد حقق إنجازات تاريخية في الماضي، ويعمل حاليًا على استعادة أمجاده من خلال الاستثمار في البنية التحتية والكوادر الفنية. ويظل هدف الإدارة هو بناء فريق قادر على تمثيل النادي بأفضل صورة وتحقيق تطلعات المشجعين.

مع اقتراب انطلاق التدريبات، يبدو الفريق في حالة من التفاؤل والثقة في قدرة الجهاز الفني على قيادة السفينة نحو بر الأمان. وسيكون المعسكر الهولندي بمثابة اختبار حقيقي للاعبين الجدد والقدامى على حد سواء. وفي الختام، يبدو أن نادي الخليج يمضي قدمًا في خطته الإعدادية بكل جدية واهتمام، مما يبشر بموسم قوي ومثير للاهتمام





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كرة القدم السعودية نادي الخليج المعسكر الخارجي هولندا خطة الإعداد

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