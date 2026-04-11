الخلود يفوز على التعاون في مباراة مثيرة بدوري روشن

حقق نادي الخلود فوزاً مهماً على التعاون في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة. انتهت المباراة بفوز الخلود بهدفين لهدف، مما عزز من موقعه في جدول الترتيب.

حقق نادي الخلود انتصاراً ثميناً على مضيفه نادي التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نادي التعاون في بريدة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين. شهد اللقاء بداية قوية من جانب الخلود ، حيث حصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة فقط، ترجمها المدافع شاكيل بيناس إلى هدف التقدم، مسجلاً الهدف الأول لفريقه.

لم يدم تقدم الخلود طويلاً، حيث عاد التعاون سريعاً إلى أجواء المباراة وتمكن من تعديل النتيجة عن طريق المدافع محمد الدوسري في الدقيقة الثامنة. استمرت الإثارة والندية في المباراة، وتمكن الخلود من استعادة التقدم مرة أخرى بهدف رائع سجله اللاعب جوجا في الدقيقة الثامنة والعشرين، بعد عمل فني مميز من زميله هتان باهبري. انتهى الشوط الأول بتقدم الخلود بهدفين لهدف، وحاول التعاون في الشوط الثاني العودة في النتيجة، لكن دفاع الخلود وصموده حال دون ذلك، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للخلود. \بهذا الفوز، يضيف الخلود ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده في الدوري، محققاً فوزه التاسع هذا الموسم، ويصل إلى النقطة 29 في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري. يعتبر هذا الفوز بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبي الخلود، حيث يعزز من فرصهم في البقاء في الدوري، ويمنحهم الثقة في المباريات المتبقية من الموسم. من جانب التعاون، تلقى الفريق خسارته الثامنة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 46 نقطة، ليبقى في المركز الخامس في جدول الترتيب. على الرغم من الخسارة، يظل التعاون في منطقة المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري، ويسعى جاهداً لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة لتعويض النقاط التي فقدها. \شهدت المباراة أداءً متميزاً من كلا الفريقين، حيث قدم الخلود أداءً منظماً دفاعياً وهجومياً، وتمكن من استغلال الفرص التي سنحت له، بينما حاول التعاون العودة في النتيجة والضغط على مرمى الخلود، ولكنه لم يتمكن من ذلك. قدم اللاعبون أداءً بدنياً وفنياً عالياً، مما أضفى على المباراة طابعاً تنافسياً مثيراً. شهدت المباراة أيضاً حضوراً جماهيرياً جيداً، شجع فيه المشجعون فريقيهم بحماس. تعتبر هذه المباراة جزءاً من سلسلة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تشهد منافسة قوية بين الأندية، وتشكل جزءاً مهماً من الرياضة السعودية. يسعى الدوري إلى تطوير كرة القدم في المملكة، ورفع مستوى اللعبة، وزيادة شعبيتها بين الجماهير. تعكس هذه المباراة التطور المستمر الذي تشهده كرة القدم السعودية، والإثارة التي تقدمها للمشاهدين





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بـ 28 ألف و165 كتابًا قاعة القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي تتألق في شتى العلوم | صحيفة المواطن الإلكترونيةبـ 28 ألف و165 كتابًا قاعة القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي تتألق في شتى العلوم تضم قاعة القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف 28 ألف و165 كتابًا، في شتى

سباح العدالة يسجل الرقم الأعلىسجل سباح العدالة علي العبدالوهاب أعلى رقم قياسي على مستوى المملكة في سباق 50م ظهـر، بزمـن 28:19 ثانيـة، محطـما الرقم السابق 28:45 ثانيـة، محققا المركز الأول ببطولة المملكة.

28 عاماً على انقلاب 'ما بعد الحداثة' الذي أطاح بحكومة أربكان في تركيايصادف اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير/شباط الذكرى 28 للانقلاب الذي شهدته تركيا عام 1997 وأطاح بحكومة الائتلاف بقيادة الزعيم الراحل نجم الدين أربكان، وعُرف لاحقاً بانقلاب 'ما بعد الحداثة'.

ألطون بذكرى انقلاب 28 فبراير: سنواصل مسيرتنا نحو 'قرن تركيا' من دون انقطاعيصادف اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير/شباط الذكرى 28 للانقلاب الذي شهدته تركيا عام 1997 وأطاح بحكومة الائتلاف بقيادة الزعيم الراحل نجم الدين أربكان، وعُرف لاحقاً بانقلاب 'ما بعد الحداثة'.

عودة «الزومبي» قريباً إلى الصالاتينطلق ‫في العشرين من الشهر الحالي ‬فيلم «بعد 28 سنة» (‪28 Years Later‬) للبريطاني داني بويل مخرج «مليونير العشوائيات»

نيجيريا: مسلّحون يختطفون 28 شخصاً كانوا في طريقهم لحفل دينياختطفت مجموعة مسلّحة مجهولة 28 مدنياً في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، وطلبوا دفع فدية 28 ألف دولار للإفراج عن الرهائن.

