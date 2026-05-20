الخطر المرتفع للإيبولا المتفشٍ في وسط إفريقيا، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية

الخطر المرتفع للإيبولا المتفشٍ في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط إفريقيا، لكنه منخفض على الصعيد العالمي، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية. وقد بدأ الانتشار قبل نحو شهرين، ووفقًا للمعلومات المتوفرة، أودى المرض بحياة 139 شخصًا وتسبّب بحوالى 600 حالة مرجحة. وقد أبلغت المنظمة الأممية طارئة صحية عامة ذات نطاق دولي لمواجهة الموجة السابعة عشرة من تفشّي الفيروس في هذا البلد المترامي الأطراف في وسط الذي يضم أكثر من 100 مليون نسمة. وقد رصدت بؤرة المرض على مسافة حوالي 90 كيلومترا من الموقع، في مونغبوالو، ما يدفع إلى الظن أن المرض انتشر في هذه المنطقة قبل أن ينتقل إلى مواقع أخرى.

وقد يطول أمده حتى لو كان خطر تحوُله إلى جائحة ضعيفًا. وقد أبلغت المنظمة الأممية طارئة صحية عامة ذات نطاق دولي لمواجهة الموجة السابعة عشرة من تفشّي الفيروس في هذا البلد المترامي الأطراف في وسط الذي يضم أكثر من 100 مليون نسمة. وقد رصدت بؤرة المرض على مسافة حوالي 90 كيلومترا من الموقع، في مونغبوالو، ما يدفع إلى الظن أن المرض انتشر في هذه المنطقة قبل أن ينتقل إلى مواقع أخرى





