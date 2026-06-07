الخطوط الجوية البريطانية: نتوقع تمرير جزء أكبر من زيادات الأسعار

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية، شون دويل، للصحفيين خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن علامة تجارية مثل بريتش إيروايز، التي تتمتع بحضور قوي في الرحلات الطويلة، وقاعدة كبيرة من المسافرين من قطاع الشركات، وحصة مرتفعة من المسافرين على الدرجات المتميزة، من تمرير جزء أكبر من زيادات الأسعار مقارنة بشركة طيران تنافس فقط في سوق الرحلات القصيرة المخصصة للترفيه.

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية، شون دويل، للصحفيين خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ( IATA ): نتوقع أن تتمكن علامة تجارية مثل بريتش إيروايز، التي تتمتع بحضور قوي في الرحلات الطويلة، وقاعدة كبيرة من المسافرين من قطاع الشركات، وحصة مرتفعة من المسافرين على الدرجات المتميزة، من تمرير جزء أكبر من زيادات الأسعار مقارنة بشركة طيران تنافس فقط في سوق الرحلات القصيرة المخصصة للترفيه.

وكانت شركة (آي إيه جي)، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، قد أعلنت عند نشر نتائجها المالية الشهر الماضي أنها تعتزم تعويض 60% من تكاليف الوقود من خلال زيادة الإيرادات وتحقيق وفورات في النفقات. وأضافت الشركة أنها ستتحمل تتبلغ نحو ملياري يورو (2.3 مليار دولار) خلال العام الجاري بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وقال دويل: عندما يكون هدف السفر مرتبطاً بالأعمال وإبرام الصفقات، فإن زيادات الأسعار تصبح عاملاً ثانوياً مقارنة بالسبب الأساسي للسفر. وشملت استراتيجية شركة





aleqtisadiah / 🏆 20. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الخطوط الجوية البريطانية زيادات الأسعار النقل الجوي IATA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«إياتا»: بدء العمل بجواز سفر كورونا في الشرق الأوسط قريبًاقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» إن جواز السفر الرقمي الخاص بفيروس كورونا سيبدأ العمل به مباشرة في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تخفف أوروبا و

Read more »

'توركيش كارغو'.. الأولى أوروبياً بمجال الشحن الجوي'توركيش_كارغو'.. الأولى أوروبياً بمجال الشحن الجوي وفي المركز الرابع عالمياً، بحسب تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

Read more »

خريطة تُظهر مقارنة كاملة لمستويات الاتصال الجوي بعد الجائحةأوضح تحليل اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أن غالبية البلدان حول العالم وصلت إلى مستويات الاتصال الجوي السابقة للجائحة، أو تجاوزتها في الربع الثاني من العام 2023.

Read more »

'الجاسر': المملكة قفزت هذا العام 14 مرتبة عالمية في مؤشر الربط الجوي لاتحاد النقل الدولي IATAسبق .. التفاصيل وأكثر

Read more »

«إياتا»: «الطيران السعودي» ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وفرص العملأصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا - IATA» دراسة تسلط الضوء على الأثر الاقتصادي الواسع لقطاع الطيران في السعودية، وذلك بمناسبة يوم الطيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

Read more »

الخطوط السعودية للشحن تطلق مبادرة استراتيجية مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتعزيز سلاسل إمداد الأدويةأطلقت الخطوط السعودية للشحن مبادرة استراتيجية مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتعزيز سلاسل إمداد الشحنات الدوائية والمستلزمات الطبية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية. تشمل المبادرة تقديم تسهيلات للأسعار بنسبة تصل إلى 50% في تكاليف الشحن، بهدف خفض التكاليف وضمان استمرار تدفق الشحنات الأساسية. يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز المرونة اللوجستية في السعودية، مع التركيز على حماية الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي. تحظى الشركة بشهادتي IATA CEIV Pharma وCEIV Fresh، مما يضمن نقل آمن للمنتجات الحساسة.

Read more »