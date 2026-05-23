الخط الأصفر: تعميق قبضة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

تواصل الجيش الإسرائيلي تعميق قبضته العملياتية على طول خط الأصفر في قطاع غزة، وتشير مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن القيادة الجنوبية في الجيش روجت لخطط عملياتية للعودة إلى القتال في القطاع، لإجبار حماس على التفاوض بفعالية أو نزع سلاحها من خلال العمل العسكري.

أكد الخبير العسكري الإسرائيلي أمير بوخبوط أن الجيش الإسرائيلي يواصل تعميق قبضته العملياتية على طول خط الأصفر داخل قطاع غزة ، منوها أن إسرائيل والولايات المتحدة تترقبان ما إذا كان اغتيال عز الدين الحداد (القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح ل حماس ) سيؤدي إلى اختراق في ال مفاوضات مع حماس .

وأشار إلى أن مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة من 49 في المئة إلى 59 في المئة، بالتوازي مع استعدادات متزايدة في قيادة المنطقة الجنوبية للعودة إلى مواجهة عسكرية واسعة في القطاع. وأوضحت مصادر أمنية إسرائيلية، أن القيادة الجنوبية في الجيش روجت في الأسابيع الأخيرة لخطط عملياتية للعودة إلى القتال في القطاع، وذلك لإجبار حماس على التفاوض بفعالية أو نزع سلاحها من خلال العمل العسكري.

وقدرت المصادر أن القرار بشأن تنفيذ عملية عسكرية واسعة لن يتخذ إلا بعد حسم الملف الإيراني، مؤكدة أن نشاط السركي الهندسي المكثف على طول خط الأصفر لا يزال مستمرا، بهدف تحسين قدرات المراقبة للقوات، وتعزيز شروط الحماية على طول الخط الفاصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس وتلك التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى تطوير المحاور العسكرية والمواقع والتقنيات المزروعة ميدانيا.





