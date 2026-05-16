الخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد في الحرمين الشريفين: ثورة تقنية لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجدين الحرام والنبوي مبادرة الخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد لتسهيل حركة المعتمرين والحجاج وربطهم بالخدمات الأساسية والمرافق الدينية عبر تقنيات رقمية متقدمة مدمجة في بطاقة نسك.

في خطوة رائدة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتسخير أحدث التقنيات العالمية لخدمة قاصدي البيت العتيق والمسجد النبوي الشريف، أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجدين الحرام والنبوي مبادرة الخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد.

تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى تيسير عمليات التنقل والوصول إلى الوجهات المختلفة داخل الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما بكل سهولة ويسر، مما يقلل من مشقة التنقل ويزيد من طمأنينة الزوار أثناء أداء مناسكهم الدينية. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات اللوجستية التي تواجه الحشود المليونية، خاصة في أوقات الذروة والمواسم الدينية، حيث تعمل هذه الخرائط على توجيه الزوار بدقة متناهية نحو مساراتهم الصحيحة، مما يساهم في تقليل الازدحام وتفادي التكدسات البشرية في نقاط معينة.

وتتميز هذه الخرائط التفاعلية بقدرتها العالية على الربط المباشر والفعال بين المشاعر المقدسة والمسارات الحيوية المؤدية إلى المسجد الحرام، بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة عن الفنادق والمرافق الخدمية المحيطة. ومن الناحية التقنية، تم تصميم هذه الخرائط بواجهات مستخدم عصرية تتسم بالبساطة والسرعة في الاستجابة، مما يتيح للمستفيدين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات الوصول إلى المعلومات الضرورية بكفاءة عالية.

ولا تقتصر هذه المبادرة على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل إثراء التجربة الدينية والمعرفية للزائر، حيث تتضمن الخرائط تحديد مواقع الدروس العلمية، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، ومكاتب الإفتاء والإرشاد الديني، مما يسهل على الزوار الاستفادة من العلوم الشرعية المتاحة في الحرمين الشريفين بطريقة منظمة وميسرة. علاوة على ذلك، توفر الخدمة بيانات حية ومباشرة تشمل معلومات الطقس المحدثة، وحالات الإشغال الفعلية للمصليات، وتحديد مناطق الطواف والسعي، بالإضافة إلى توزيع دورات المياه والمرافق الصحية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تنظيم حركة الحشود وتوزيع الكثافات البشرية بطريقة تضمن سلامة الجميع.

وفي إطار تعزيز التكامل الرقمي، أعلنت الهيئة عن دمج هذه الخدمة المتطورة ضمن بطاقة نسك، التي تعد البوابة الرقمية الموحدة لخدمات ضيوف الرحمن، مما يتيح للمعتمر والحاج الوصول إلى كافة الخدمات عبر منصة واحدة وبمعايير جودة عالمية. هذا التكامل يعكس الرؤية الشاملة للمملكة في تحويل تجربة الزائر إلى تجربة رقمية متكاملة تبدأ من لحظة التخطيط للرحلة وحتى مغادرة الأراضي المقدسة.

ختاماً، تأتي هذه المبادرة كجزء أصيل من الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى توظيف الابتكارات التقنية لخدمة الإسلام والمسلمين، وهي تتقاطع بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع خدمة ضيوف الرحمن على رأس أولوياتها من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات. وتعمل الهيئة حالياً على تكثيف النشر الإعلامي لهذه الخدمة عبر كافة القنوات الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تركيز خاص على الزوار القادمين من خارج المملكة لضمان وصول هذه التقنية إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

إن هذا التوجه نحو الرقمنة الشاملة في إدارة الحرمين الشريفين لا يسهم فقط في تحسين الكفاءة التشغيلية، بل يرسل رسالة للعالم أجمع عن مدى العناية والاهتمام اللذين توليهما المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن، سعياً لتحقيق أقصى درجات الراحة والسكينة لهم في أقدس البقاع على وجه الأرض





