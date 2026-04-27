الخرق الدستوري يهدد العراق.. والإطار التنسيقي يفشل في الاتفاق على رئيس الوزراء

فشل قوى الإطار التنسيقي الشيعية في الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء يدخل العراق في حالة من الخرق الدستوري، مع تداعيات إقليمية واقتصادية خطيرة وتصاعد الضغوط الأمريكية والإيرانية.

مع دخول حالة الخرق الدستوري العراق ي يومها الأول، تستمر قوى الإطار التنسيقي الشيعية في فشلها في الاتفاق على شخصية مناسبة لتولي منصب رئيس الوزراء . الانقسامات العميقة بين أقطاب هذه القوى تهدد بإفشال أي اتفاق نهائي، مما يعرض البلاد لمزيد من المخاطر، خاصة في ظل الوضع الإقليمي غير المستقر وتداعياته الكارثية على الاقتصاد العراق ي بسبب توقف الإيرادات النفطية شبه الوحيدة نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

الولايات المتحدة خصصت جائزة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات حول حيدر مزهر الغراوي، قائد كتائب أنصار الله الأوفياء، وهو شخصية بارزة في تحالف الإعمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي. انتهت المدة الدستورية المحددة أمام رئيس الجمهورية نزار آميدي لتكليف مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان (الإطار التنسيقي) لرئاسة الوزراء، ومع حالة عدم الاتفاق المستمرة، يبرز الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة كخيار محتمل، لكنه يواجه تحفظات مماثلة لتلك التي واجهت انتخابات نوفمبر الماضي وأدت إلى الانسداد الحالي.

هذا الخيار سيعيد القوى المسؤولة عن التعطيل إلى السلطة، بالإضافة إلى تكلفته الاقتصادية في ظل تراجع الإيرادات المالية للبلاد. تشير الأنباء إلى حدوث مناوشات وصدامات كلامية بين أطراف الإطار التنسيقي، حيث يحمل كل طرف الآخر مسؤولية الانسداد. هناك تقارير عن تأجيل الاجتماعات الدورية والاكتفاء بلقاءات شخصية بين القيادات. التوتر الشديد بين ائتلافي دولة القانون والإعمار والتنمية يمثل محوراً رئيسياً للخلاف.

قيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية وجه رسائل سياسية حادة لقوى في الإطار التنسيقي، مؤكداً نجاح مشروعهم ووصف مشاريع الخصوم بأنها مجهولة. قصي محبوبة، قيادي في ائتلاف التنمية، انتقد ضمنياً ائتلاف نوري المالكي، مؤكداً تفوقهم الانتخابي ومساهمتهم في إنجاز الاستحقاقات الدستورية. مع استمرار الانسداد السياسي، تتداول الأوساط سيناريوهات متعددة للخروج من المأزق، بما في ذلك انشقاق ائتلاف الإعمار والتنمية لتشكيل كتلة أكبر قادرة على حسم ملف رئاسة الوزراء، وهو أمر يستبعده معظم المراقبين.

هناك أيضاً حديث عن طرح مرشح تسوية بعيداً عن الأسماء المطروحة، وقادر على كسب رضا الجانبين الأمريكي والإيراني. الضغوط الأمريكية المتواصلة على قوى الإطار التنسيقي لإنتاج حكومة بعيدة عن الأجندة الإيرانية وحلفائها من الفصائل المسلحة تزداد حدة، حيث تلقى قادة الإطار رسالة أمريكية غاضبة بسبب ظهور قائد كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي في اجتماع الإطار التنسيقي.

وزارة الخارجية الأمريكية رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن أبو آلاء الولائي، معربة عن استغرابها من مشاركته في اجتماع سياسي مخصص لاختيار رئيس الوزراء. الرسالة الأمريكية هددت بإعادة تقييم شاملة للعلاقة الثنائية على المستويات الأمنية والاقتصادية إذا استمر الإطار التنسيقي في تجاهل طبيعة العلاقة مع واشنطن. مصدر مقرب من القوى الإطارية يرى أن المشكلة الأكبر تتعلق بقدرة الإطار على التعامل مع الاشتراطات الأمريكية والإيرانية في المرحلة المقبلة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

العراق الإطار التنسيقي رئيس الوزراء الخرق الدستوري الانتخابات المبكرة الولايات المتحدة إيران أبو آلاء الولائي

United States Latest News, United States Headlines