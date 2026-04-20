الخارجية المصرية تتابع ملابسات وفاة مواطن مصري داخل أحد فنادق دبي

تتابع وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع السلطات الإماراتية واقعة وفاة المواطن ضياء الدين شلبي في دبي، وتعمل على إنهاء إجراءات نقل جثمانه إلى مصر ودعم أسرته.

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً يوم الاثنين، كشفت فيه عن متابعتها الدقيقة والحثيثة لواقعة وفاة المواطن المصري ضياء الدين شلبي محمد العوضي، والذي وافته المنية داخل أحد الفنادق في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت الوزارة في بيانها أن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي قد تلقت إخطاراً رسمياً من شرطة دبي يفيد بوفاة المواطن، مما دفعها للتحرك فوراً وفقاً للبروتوكولات الدبلوماسية والقنصلية المتبعة في مثل هذه الحالات الطارئة.

وفي هذا السياق، أصدر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، توجيهات مباشرة للقنصلية العامة في دبي بضرورة البقاء على تواصل مستمر ومكثف مع السلطات الإماراتية المعنية. وتأتي هذه التوجيهات بهدف الوقوف بشكل دقيق على كافة ملابسات الحادث، والتأكد من سير الإجراءات القانونية والإدارية بكل شفافية وسرعة، مع التركيز على إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن ليتم دفنه بين أهله وذويه، معرباً عن اهتمام الوزارة الكامل بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسرة المتوفى في هذه الظروف الصعبة. وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية أنها تضع نفسها في تنسيق دائم مع أسرة الفقيد ومحامي العائلة لضمان إطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بمسار التحقيقات والإجراءات. وفي خطوة تعكس الاهتمام الحكومي، من المقرر أن يستقبل السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، زوجة المواطن المتوفى وعدداً من أفراد أسرته في مقر الوزارة بالقاهرة. يهدف هذا اللقاء إلى استكمال كافة الأوراق والإجراءات القنصلية المطلوبة، بالإضافة إلى تقديم واجب العزاء نيابة عن الوزارة، والتأكيد على التزام الدولة المصرية بمواصلة متابعة هذا الملف حتى صدور التقارير النهائية وإتمام عملية نقل الجثمان بنجاح، مما يعكس حرص الدولة المصرية على رعاية مواطنيها في الخارج وحفظ حقوقهم وتقديم الدعم لهم في أوقات الأزمات





وزارة الخارجية المصرية دبي وفاة مواطن مصري الإمارات القنصلية المصرية

