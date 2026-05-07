الحياة: استهداف إسرائيل للقادة لن يدفع حماس للتنازل

أكد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أن استهداف إسرائيل للقادة وعائلاتهم لن يدفع الحركة للتنازل، عقب وفاة نجله عزام متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي. وقال إن هذا الاستهداف جزء من سلسلة هجمات ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الاحتلال لن يحقق أهدافه بالقتل والإرهاب. وأضاف أن بوصلتهم هي مصلحة الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه المشروعة، مؤكدا أن النصر حليف الشعب. ويأتي هذا الحادث ضمن خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث قتل 846 فلسطينيا وإصابة 2418 منذ 10 أكتوبر 2025. وفي سياق آخر، وقعت الكويت خطاب نوايا للتعاون مع هيئة الصناعات الدفاعية التركية.

في تصريح قوي، أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية ، الخميس، أن استهداف إسرائيل للقادة وعائلاتهم لن يدفع الحركة إلى تقديم أي تنازلات، مؤكدا أن هذا الاستهداف لن يحقق للاحتلال ما يريد.

جاء ذلك في كلمة مصورة للحية، عقب وفاة نجله عزام، الذي توفي متأثرا بجراح بالغة أصيب بها جراء غارة إسرائيلية استهدفت حي الدرج شرقي مدينة غزة، الأربعاء. وقال الحية إن ما جرى هو حلقة ضمن مسلسل استهداف العدو الصهيوني لأبناء الشعب الفلسطيني وأهلهم، مشيرا إلى أن استهداف نجله يأتي في إطار استهداف الوفد المفاوض في العام الماضي، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارة على مقر إقامة الوفد في حي لقطيفية بالدوحة، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم نجله همام.

وأضاف الحية أن الاحتلال يتوهم أن استهداف القادة وأبنائهم وعائلاتهم سيجبره على تقديم تنازلات، لكنه أكد أن هذا وهم لا يمكن تحقيقه، مشددا على أن بوصلتهم هي مصلحة الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه السياسية المشروعة، وتحقيق الاستقرار والطمأنينة له. وتابع قائلا: نحن منكم وإليكم، نبضكم نبضنا وجراحاتكم تؤلمنا، وآلامكم وآمالكم هي رائدتنا بإذن الله، ونحن على يقين أن النصر حليف شعبنا، وأن هذا الألم لن يدوم، وسنصل إلى مرادنا بإذن الله.

وفي وقت سابق الخميس، توفي عزام الحية، متأثرا بجراح أصيب بها جراء غارة إسرائيلية استهدفت حي الدرج شرقي مدينة غزة. ويعد عزام، الابن الرابع لخليل الحية الذي تقتله إسرائيل خلال السنوات الماضية، بعد مقتل أشقائه حمزة وأسامة، وآخرهم همام، الذي قتل خلال غارة استهدفت العاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي هذا الحادث ضمن خروقات الجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر القصف وإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل 846 فلسطينيا وإصابة 2418 منذ ذلك التاريخ فقط، وفق أحدث إحصاء للصحة الفلسطينية. وجرى التوصل لاتفاق وقف النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف جريح فلسطيني.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى في أوضاع كارثية بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم. وفي سياق متعلق، وقعت الكويت خطاب نوايا للتعاون مع هيئة الصناعات الدفاعية التركية، في خطوة تعكس تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الدفاع والأمن





