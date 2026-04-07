الحوثيون يعلنون الجاهزية الشاملة لمواجهة أمريكا وإسرائيل في وقفة مسلحة بصنعاء

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن استعدادها الكامل لمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، خلال وقفة مسلحة في صنعاء. شارك مئات الأشخاص في الوقفة، مؤكدين على دعمهم للقضية الفلسطينية و'محور المقاومة'.

أعربت جماعة الحوثي اليمن ية عن استعدادها الكامل لخوض جميع الخيارات المتاحة في مواجهة الولايات المتحدة و إسرائيل ، وذلك خلال وقفة احتجاجية 'مسلحة' نُظمت في العاصمة صنعاء . شارك في الوقفة مئات الأشخاص، حاملين أسلحة رشاشة وعربات عسكرية، في استعراض للقوة والجاهزية. أكد المشاركون على استعدادهم للتصدي لما وصفوه بـ'الطغيان الأمريكي ال إسرائيل ي' والتضامن مع ' محور المقاومة '، مؤكدين على أنهم 'الأيدي على الزناد' ولن يسمحوا باستباحة الأمة من قبل أمريكا و إسرائيل .

وقد أعلنت الجماعة جاهزيتها للدخول في مواجهة شاملة، مشددة على أهمية الاستعداد لكافة السيناريوهات الممكنة. الوقفة أتت في سياق تصاعد التوتر الإقليمي، حيث تتواصل الحرب على إيران منذ نهاية فبراير الماضي، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى، بالإضافة إلى اغتيال مسؤولين وقادة بارزين. كما شهدت الفترة الماضية توسيعًا للعدوان الإسرائيلي على لبنان، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا وتدمير واسع النطاق. وقد ألقى القيادي الحوثي خالد المداني كلمة خلال الوقفة، شدد فيها على أهمية 'التحرك بكل قوة لنصرة الشعب الفلسطيني والوقوف مع محور المقاومة لمواجهة الصلف الصهيوني الأمريكي'.\منذ بداية الأزمة، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، معلنةً عن شن ست هجمات على إسرائيل باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. هذا التصعيد يثير مخاوف كبيرة بشأن توسيع نطاق الصراع، واحتمالية تأثيره على الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي، خاصة في ظل القيود التي فرضتها إيران على الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي. وقد سبق للحوثيين أن شنوا هجمات على إسرائيل في السابق، رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي بدأ في أكتوبر 2023 واستمر لفترة طويلة، مسبباً دماراً واسعاً وخسائر بشرية فادحة. وقد استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مناطق عديدة في اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما أدى إلى سقوط ضحايا ووقوع أضرار جسيمة. تأتي هذه التطورات في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، والذي يعود إلى عقود مضت، مع استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية ورفضها الانسحاب وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.\تُشكل هذه التطورات تحدياً كبيراً للمنطقة بأسرها، وتزيد من احتمالية تفاقم الأزمات القائمة. إن استعداد الحوثيين لخوض جميع الخيارات في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى التصعيد المتواصل في الهجمات، يشير إلى تعقيد المشهد السياسي والعسكري. كما أن التلويح بإغلاق مضيق باب المندب، أو التأثير على الملاحة فيه، يهدد المصالح الاقتصادية العالمية. بالتالي، فإن الوضع الراهن يتطلب حلاً دبلوماسياً عاجلاً للحد من التوتر وتجنب المزيد من التصعيد، مع التركيز على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويدعم استقرار المنطقة. يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً فعالاً في تحقيق السلام، من خلال الضغط على جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي والقرارات الأممية، والعمل على إيجاد تسوية سلمية للصراعات القائمة





