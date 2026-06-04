الحوثيون يؤكدون جاهزيتهم للتصعيد ويتهمون الولايات المتحدة بالتوريط الإقليمي

جماعة الحوثي تعلن استعدادها لأي تطورات وتنسق مع محور المقاومة، بينما ترفض government رداً على اتفاق وق إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، amidst حصيلة عشرات الآلاف من الضحايا والنازحين في العدوان الإسرائيلي.

تعلن جماعة الحوثي عن استعدادها الكامل للتصدي لأي تصعيد أو تطورات محتملة في المنطقة، محذرة القوى الإقليمية من الوقوع في ما وصفته بـ"التوريط الأمريكي" للقتال خدمة لمصالح إسرائيل .

جاء ذلك في كلمة مصورة بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة، حيث أكد المتحدث وجود "تنسيق تام" مع حلفاء الجماعة في محور المقاومة بشأن التطورات الجارية. في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً وقوف الجماعة إلى جانب حزب الله في قراره تجاه الاتفاق الموقع بين السلطة في بيروت والكيان الإسرائيلي، مؤكدة أن الحل الفعال يظل في "المقاومة" حتى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.

تأتي هذه المواقف بعد الإعلان الأمريكي-اللبناني-الإسرائيلي عن نوايا لوقف إطلاق النار إثر أربع جولات تفاوض في واشنطن، يتضمن الاتفاق وقفاً كاملاً لإطلاق نار حزب الله وإبعاد عناصره عن جنوب نهر الليطاني، بانتظار موافقة الأطراف المعنية. وقد هاجم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم نتائج المفاوضات ووصفها بأنها "مرفوضة جملة وتفصيلاً" من شرائح واسعة من الشعب اللبناني.

في سياق متصل، تواصل إسرائيل عدوانها الواسع على لبنان منذ 2 مارس الماضي، مما أسفر حتى الخميس عن 3526 شهيداً و10733 جريحاً، فضلاً عن超过 مليون نازح، وفق معطيات رسمية لبنانية





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