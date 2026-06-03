الحكومة اليمنية توضح أهداف دار إيواء المعنفات بحضرموت وتؤكد أنها آلية حماية تخضع للإشراف الحكومي

في response للجدل الذي أثارته دار إيواء النساء المعنفات في حضرموت، أصدرت الحكومة اليمنية بياناً توضيحياً يؤكد أن الدار تهدف إلى حماية النساء في الظروف الاستثنائية وفق ضوابط قانونية وليست لتشجيع التمرد الأسري، وتشير إلى أن التدخلات الاجتماعية شملت 730 حالة خلال ثلاث سنوات، وتمويل المشروع من الوكالة الكورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

في ظل التحديات الاجتماعية والنزاعات المسلحة التي شهدتها اليمن، برزت الحاجة الملحة إلى آليات حماية فعالة للفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء المعنفات. وقد came في هذا الإطار إنشاء دار إيواء نسائية في محافظة حضرموت بهدف توفير مأوى آمن وخدمات إنسانية متكاملة للنساء اللواتي يواجهن ظروفاً استثنائية.

وقد أثار هذا المشروع جدلاً واسعاً في بعض الأوساط الاجتماعية، ما دفع الحكومة اليمنية إلى توضيح أهداف الدار وطريقة عملها، مؤكدة أنها لا تهدف إلى تشجيع النساء على التمرد على أسرهن أو تقويض كيان الأسرة، بل هي آلية لحماية المرأة من العنف والاستغلال في حالات معينة تخضع لضوابط قانونية وإشراف حكومي مباشر. وقد أوضح بيان مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ساحل حضرموت أن الدار لا تستقبل الحالات بشكل عشوائي، بل تعتمد على التحويل من الجهات المختصة مثل الأجهزة الأمنية والجهات الاجتماعية بعد دراسة أوضاع كل حالة والتأكد من حاجتها إلى الرعاية المؤقتة، بما في ذلك النساء القادمات من خارج المحافظة أو اللواتي انتهت إجراءاتهن القانونية في السجون ورفض ذويهم استقبالهن.

وشدد البيان الحكومي على أن دار الإيواء هي خدمة اجتماعية مؤقتة تهدف إلى حماية النساء من المخاطر المحتملة التي قد تواجههن إذا بقين بدون مأوى، كما تساهم في الحد من حالات الابتزاز والاستغلال التي قد تتعرض لها بعض النساء في الظروف الاستثنائية. ويجري عمل الدار بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإرشاد والجهات المختصة الأخرى لضمان توجيه الخدمات نحو الإصلاح الاجتماعي والحماية الإنسانية بعيداً عن أي أهداف أخرى.

وقد أشار المكتب إلى أن التدخلات التي نفذها خلال الأعوام الثلاثة الماضية شملت أكثر من 730 حالة احتاجت إلى الحماية والرعاية الاجتماعية، مما يعكس حجم الحاجة إلى مثل هذه الخدمات في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد. وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح أن بناء الدار تم بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ثم سُلِّمت للحكومة اليمنية لتتولى إدارتها.

كما ذكر البيان أن_project "حماية المرأة المؤدية إلى تنمية المجتمع"، المدعوم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نفذته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، ووصلت خدماته بشكل غير مباشر إلى أكثر من 126,000 مستفيد/ة من خلال خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والخدمات القانونية. وقد حذرت السلطات من حملات التحريض التي استهدفت الدار، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة من نشر معلومات مضللة أو صوراً معدلة بالذكاء الاصطناعي لتشويه صورة المؤسسة وإثارة البلبلة.

وفي المقابل، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الإسلام أولى المرأة عناية خاصة وحث على صون كرامتها، مشيرة إلى أن الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب جعلت الحاجة إلى آليات حماية مهنية أكبر. وتشير تقديرات محلية ودولية إلى تصاعد العنف الأسري في اليمن بسبب النزاع والنزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، في غياب إحصاءات رسمية دقيقة بسبب ضعف الإبلاغ والخوف من الوصمة الاجتماعية





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دار إيواء النساء حضرموت الحكومة اليمنية الحماية الاجتماعية العنف الأسري

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