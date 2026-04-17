الحكومة السورية تستعيد السيطرة على قاعدة عسكرية رئيسية بعد انسحاب القوات الأمريكية

استقبلت وزارة الخارجية السورية بارتياح عملية تسليم قاعدة قسرك العسكرية، التي كانت تشغلها القوات الأمريكية، إلى الحكومة السورية، معتبرة ذلك خطوة هامة نحو استعادة السيادة على أراضيها. وبدأت الفرقة 60 بالجيش السوري الانتشار في القاعدة بعد انسحاب القوات الأمريكية، مما يشير إلى إعادة تموضع للقوات في المنطقة.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يوم الخميس، ترحيبها بعملية التسليم الجارية والنهائية للمواقع العسكرية التي كانت تتمركز فيها القوات الأمريكية ، وذلك للحكومة السورية. واعتبرت الوزارة هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس استعادة الدولة لسيادتها الكاملة على مناطق كانت خارج نطاق السيطرة خلال السنوات الماضية، مما يعزز من قدرتها على إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بشكل مستقل.

وتأتي هذه التطورات في سياق إعادة انتشار للقوات الأمريكية في المنطقة، حيث بدأت الفرقة 60 بالجيش العربي السوري بالانتشار داخل قاعدة قسرك في محافظة الحسكة، عقب انسحاب القوات الأمريكية من القاعدة. وقد شوهدت الأرتال العسكرية وهي تتحرك باتجاه الأراضي الأردنية، كجزء من عمليات إعادة تموضع تنفذها القوات. تقع قاعدة قسرك في موقع استراتيجي بين مدينتي تل تمر والقامشلي، وقد استخدمت في السابق من قبل قوات التحالف الدولي كنقطة تنسيق رئيسية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالإضافة إلى كونها منطلقاً للدوريات التي كانت تراقب تحركات تنظيم داعش الإرهابي. يأتي هذا التحرك بعد تأكيد إخلاء القاعدة الواقعة في ريف الحسكة، حيث شهدت الأيام الماضية عمليات نقل متواصلة لمعدات وآليات عسكرية ضمن ترتيبات ميدانية تهدف إلى إعادة التموضع بشكل منظم. وفي سياق متصل، سبق هذا التحرك انسحاب رتل آخر يوم الثلاثاء، توجه نحو الأراضي العراقية، مما يشير إلى وجود خطة شاملة لإعادة انتشار القوات الأمريكية. أما يوم الإثنين، فقد جرى نقل آليات ثقيلة ومدرعات من القاعدة إلى موقع استراحة الوزير في ريف الحسكة. تجدر الإشارة إلى أن قوات التحالف كانت قد انسحبت سابقاً من القاعدة في الثالث والعشرين من شهر شباط/فبراير، وتوجهت نحو إقليم كردستان العراق، قبل أن تعود إليها لاحقاً في فترة شهدت تصعيداً مرتبطاً بالتوترات مع إيران. وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة قسرك قد تعرضت خلال الفترة الماضية لهجمات بطائرات مسيرة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي أعقبت شن الاحتلال والولايات المتحدة هجمات ضد إيران. وتشكل هذه التطورات تحولاً هاماً في المشهد العسكري والسياسي في سوريا، حيث تعزز من حضور الدولة السورية على أراضيها وتؤكد على حقها في بسط سيادتها على كافة المناطق. كما أن استعادة السيطرة على هذه المواقع الاستراتيجية من شأنه أن يدعم جهود مكافحة الإرهاب ويعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة. وترى دمشق في هذه الخطوات تأكيداً على صواب سياستها في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، واستعادة كامل حقوقها المشروعة. ويعكس هذا التطور، أيضاً، تغيراً في الديناميكيات الإقليمية والدولية، مع سعي الأطراف المختلفة إلى إعادة تقييم مواقفها وأدوارها في سوريا. وتؤكد الوزارة على ضرورة أن تساهم هذه التطورات في تعزيز العملية السياسية الجارية، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار. إن استعادة السيطرة على المواقع العسكرية، ومن ضمنها قاعدة قسرك، هي خطوة نحو إعادة بناء الدولة السورية القوية والمستقلة، ووضع حد للتدخلات الخارجية التي أثرت سلباً على مسار الأزمة. وتعول سوريا على هذه التطورات الإيجابية لتسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار، واستعادة الحياة الطبيعية لكافة مواطنيها. هذا الانسحاب وخطوات التسليم المتتالية للقواعد العسكرية، يعكس تحولاً في الاستراتيجيات العسكرية للقوات المتواجدة في سوريا، ويسلط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة السورية في تأمين أراضيها واستعادة كامل سيادتها. كما أن التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية في إدارة هذه المناطق، إذا ما استمر، قد يفتح آفاقاً جديدة لتطبيق سياسات موحدة تحقق المصلحة الوطنية العليا. وتشدد دمشق على أن هذه الخطوات تمثل نهاية فصل من التدخل الأجنبي، وبداية فصل جديد يعتمد على القدرات الذاتية للدولة السورية في بسط سيادتها وإدارة مواردها. وإن استعادة السيطرة على قاعدة قسرك، التي كانت نقطة ارتكاز لعمليات مراقبة وتحالفات، يعطي مؤشراً قوياً على تغيير موازين القوى على الأرض. وتتطلع الحكومة السورية إلى استمرار هذه العمليات، بما يضمن استعادة كامل الأراضي وتوطيد الأمن على طول الحدود. كما أن هذه التطورات قد يكون لها تداعيات إيجابية على جهود مكافحة الإرهاب، من خلال توحيد الجهود وتنسيق العمليات تحت قيادة الحكومة الشرعية. وتؤكد الوزارة في بيانها على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الوحدة الوطنية، وتمكين الدولة من لعب دورها الريادي في إعادة بناء سوريا مزدهرة ومستقرة. وتظل التحديات قائمة، ولكن هذه الخطوات تمثل دفعة قوية نحو تحقيق الأهداف الوطنية العليا





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

العدل: مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب | صحيفة المواطن الإلكترونيةالعدل: مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب حقق مركز المصالحة نجاحات اجتماعية بالوصول إلى التوافق بين الأزواج في أكثر من 60 ألف طلب متعلق

Read more »

باحثة: 60% تعرضوا لأعراض تنفسية بسبب العطور | صحيفة المواطن الإلكترونيةباحثة: 60% تعرضوا لأعراض تنفسية بسبب العطور أكدت الباحثة في هيئة الغذاء والدواء مشاعل الرشيد، أن 60% تعرضوا لأعراض تنفسية بسبب العطور ودهن العود الأكثر

Read more »

أكثر من 60 فنانًا على 8 مسارح يُحيون ثاني أيام ميدل بيست | صحيفة المواطن الإلكترونيةأكثر من 60 فنانًا على 8 مسارح يُحيون ثاني أيام ميدل بيست يٌحيي أكثر من 60 فنانًا على 8 مسارح فعاليات اليوم الثاني من فعالية ميدل بيست المقامة ضمن فعاليات موسم

Read more »

60 شركة ناشئة من حول العالم تشارك في منتدى الاستثمار | صحيفة المواطن الإلكترونية60 شركة ناشئة من حول العالم تشارك في منتدى الاستثمار تشارك نحو 60 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم في أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة الذي يُقام من 21

Read more »

ضبطُ 60 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق | صحيفة المواطن الإلكترونيةضبطُ 60 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (60) مخالفًا لنظام البيئة؛ (48) مواطنًا و(11) مقيمًا من الجنسية

Read more »

إتاحة التظلم على رخص المعلمين خلال 60 يومًا | صحيفة المواطن الإلكترونيةإتاحة التظلم على رخص المعلمين خلال 60 يومًا أتاحت هيئة تقويم التعليم للمعلمين والمعلمات التظلم على نتائج الرخصة المهنية خلال 60 يوماً من تاريخ إيداع نتيجة

Read more »