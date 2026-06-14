الحكم الإيطالي مارياني يقود مباراة السعودية وأوروغواي في كأس العالم 2026 بزي وردي ضمن مبادرة فيفا

يستعد الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني لإدارة المباراة المرتقبة بين منتخبي السعودية وأوروغواي في كأس العالم 2026 مرتدياً زياً تحكيمياً وردياً، في إطار مبادرة عالمية للفيفا تهدف إلى تعزيز رسائل اجتماعية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لمصير التأهل في المجموعة.

يتولى الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني إدارة مباراة أوروغواي والمملكة العربية السعودية في كأس العالم 2026 ، يوم الاثنين، مرتدياً زياً تحكيمياً وردياً ضمن مبادرة عالمية أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم لدعم قضايا اجتماعية، في لقاء مهم يعزز فرص التأهل عن المجموعة.

يستعد الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني لإدارة مباراة السعودية وأوروغواي في كأس العالم 2026 يوم الاثنين، وهو يرتدي زياً بلون وردي بدلاً من الزي التحكيمي المعتاد، وفق ما أفادت به شبكة BBC Sport. تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة عالمية أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تهدف إلى توظيف منصة كأس العالم للتعبير عن رسائل اجتماعية داعمة لقضايا بعينها، مما يجعل الملعب فضاءً يتجاوز حدود المنافسة الرياضية.

يُعد ماوريتسيو مارياني من أبرز الحكام الدوليين في السجل الإيطالي، إذ سبق له إدارة مباريات كبرى على المستويين الأوروبي والدولي. واختياره لإدارة هذا اللقاء يعكس ثقة الفيفا في كفاءته وخبرته الواسعة على أعلى المستويات. تكتسب مباراة المملكة العربية السعودية وأوروغواي أهمية بالغة في منافسات كأس العالم 2026، إذ يسعى كلا المنتخبين إلى انتزاع نتيجة إيجابية تعزز حظوظهما في التأهل إلى المراحل التالية من البطولة





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كأس العالم 2026 موريتسيو مارياني السعودية أوروغواي فيفا زي تحكيمي وردي مباراة حاسمة

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