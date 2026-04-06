الحكومة اليمنية تدعو للتهدئة في حضرموت والمجلس الانتقالي المنحل يحشد أنصاره للتظاهر

في ظل تصاعد التوتر في محافظة حضرموت، دعت الحكومة اليمنية إلى التهدئة، بينما دعا المجلس الانتقالي الجنوبي 'المنحل' أنصاره إلى التظاهر. الاجتماعات الحكومية تتناول الأوضاع الأمنية، في حين يصر المجلس الانتقالي على مواقفه. هذا بالإضافة إلى تطورات إقليمية أخرى تزيد من تعقيد المشهد.

حثت الحكومة اليمن ية، يوم الاثنين، على ضرورة التهدئة في محافظة حضرموت (شرق اليمن )، بينما دعا المجلس الانتقالي الجنوبي 'المنحل' أنصاره إلى المشاركة في فعاليات جماهيرية حاشدة، في اليوم التالي، الثلاثاء. وأفادت وكالة الأنباء اليمن ية الرسمية (سبأ) بأن مجلس الوزراء عقد اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن )، وقد تناول الاجتماع الأوضاع في المحافظات اليمن ية كافة، بما في ذلك الأحداث المؤسفة التي شهدتها حضرموت مؤخراً.

وأكد المجلس على 'أهمية التهدئة وتقديم المصلحة العامة على كل اعتبار، مما يمكّن الحكومة والسلطات المحلية من أداء واجباتها في تعزيز الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية، في ظل التحديات الداخلية والتعقيدات الإقليمية الراهنة'.\في المقابل، دعت رئاسة مجلس المستشارين التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) أعضائها وعامة الشعب إلى المشاركة الفعالة في الفعاليات الجماهيرية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء، كل في نطاق محافظته. وأوضح المجلس في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني أن هذه الفعاليات تأتي 'كتعبير عن التضامن مع أبناء حضرموت، ورفضاً لما تعرض له المحتجون السلميون في مدينة المكلا من أعمال قمع دموية وانتهاكات جسيمة ارتكبتها سلطات الأمر الواقع'، بحسب البيان. تجدر الإشارة إلى أنه في يوم السبت السابق، لقي شخصان حتفهما وأصيب 4 آخرون خلال مظاهرة دعا إليها المجلس الانتقالي 'المنحل'. وقد اتهم المجلس القوات الحكومية بإطلاق النار على المتظاهرين، في حين أعلنت الحكومة عن رصد عناصر مسلحة بلباس مدني قامت بإطلاق النار على القوات الأمنية والعسكرية. يذكر أن المجلس 'المنحل' كان قد سيطر بالقوة على محافظة حضرموت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن القوات الحكومية تمكنت من إخراجه منها في الشهر التالي، وذلك بمساندة من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.\من ناحية أخرى، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في 9 يناير/كانون الثاني الماضي عن حل نفسه وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج. وقد صدر هذا الإعلان بتأييد الغالبية العظمى من قيادات المجلس الانتقالي، لكن رئيسه السابق عيدروس الزبيدي وبعض العناصر رفضوا قرار الحل واستمروا في الدعوة إلى التظاهر بين فترة وأخرى، تعبيراً عن التمسك بالمجلس وأهدافه. تتزامن هذه التطورات مع تصريحات للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لوح فيها بتدمير البنية التحتية لإيران إذا فشلت المفاوضات، بالإضافة إلى إعلان إيران عن إسقاط طائرتين مسيرتين، الأولى من طراز 'هيرميس 900' والأخرى من طراز 'إم كيو-9'. هذه الأحداث المتسارعة تسلط الضوء على الوضع السياسي المعقد في اليمن والمنطقة بشكل عام، وتبرز أهمية الحوار والتهدئة لتجنب المزيد من التصعيد والعنف





اليمن حضرموت المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية التهدئة تظاهرات

United States Latest News, United States Headlines