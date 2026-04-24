الحكم الأوزبكي إيلغيز تانتاشيف يقود نهائي دوري أبطال آسيا بين الأهلي وماتشيدا زيلفيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين الحكم الأوزبكي إيلغيز تانتاشيف لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا 2025-2026 بين الأهلي السعودي وماتشيدا زيلفيا الياباني، مع طاقم تحكيمي من أوزبكستان والصين وسنغافورة.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اختيار الحكم الأوزبكي إيلغيز تانتاشيف لقيادة المباراة النهائية ل دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والتي ستجمع بين فريقي الأهلي السعودي و ماتشيدا زيلفيا الياباني.

من المقرر أن تقام هذه المواجهة الحاسمة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. وسيكون تانتاشيف مدعوماً بطاقم تحكيمي متميز يضم حكاماً من أوزبكستان والصين وسنغافورة، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الآسيوي للحكام الأوزبكيين. وقد تم تكليف الحكم السنغافوري محمد تقي بإدارة تقنية الفيديو (VAR)، ليصبح بذلك أول حكم من سنغافورة يتولى هذه المسؤولية الهامة في نهائي البطولة.

يمثل اختيار تانتاشيف سابقة مهمة، حيث أنه المرة الثانية التي يُكلف فيها بإدارة نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن قاد بنجاح مباراة الإياب بين العين الإماراتي ويوكوهاما مارينوس الياباني في نسخة 2023-2024. كما ستكون هذه المباراة هي الثامنة له في النسخة الحالية من البطولة، حيث أدار مباريات حاسمة في مراحل مختلفة، بما في ذلك ربع النهائي ودور الـ16، بالإضافة إلى خمس مباريات في مرحلة الدوري.

ويعكس هذا العدد الكبير من المباريات التي أدارها في البطولة الحالية خبرته الواسعة وقدرته على التعامل مع الضغوطات العالية التي تصاحب هذه المنافسات. وتجدر الإشارة إلى أن تعيين تانتاشيف يمثل المناسبة الثامنة التي يدير فيها حكم من أوزبكستان نهائي البطولة الحديثة لدوري أبطال آسيا، وهو رقم قياسي يعكس التفوق الأوزبكي في مجال التحكيم القاري. يبلغ الحكم تانتاشيف من العمر 42 عاماً، وهو من مدينة بخارى في أوزبكستان، ويحمل شارة التحكيم الدولية منذ عام 2013.

وقد اكتسب سمعة طيبة بفضل قراراته العادلة وحكمه المتقن للمباريات. وهو يمثل جيلاً جديداً من الحكام الأوزبكيين الموهوبين، الذين يسيرون على خطى رواد التحكيم في بلاده، وعلى رأسهم رافشان إيرماتوف، الذي أدار خمس نهائيات لدوري أبطال آسيا بين عامي 2007 و2017. كما شارك فالنتين كوفالينكو في إدارة إياب نهائي نسخة 2019.

بالإضافة إلى دوره في دوري أبطال آسيا، فقد شارك تانتاشيف في بطولات كبرى أخرى، مثل كأس آسيا 2019 و2023، ودورة الألعاب الأولمبية 2024، وكأس العالم للأندية 2025، مما يؤكد مكانته المرموقة في عالم التحكيم الدولي. وسينضم إلى تانتاشيف في قيادة المباراة الحكمان المساعدان أندريه تسابينكو من أوزبكستان وتشاو في من الصين، بالإضافة إلى الحكم الرابع ما نينغ من الصين. وسيتولى محمد تقي مهمة حكم VAR، وسيساعده فردوس نورسافاروف من أوزبكستان





