الحكم المصري أمين عمر يقود لقاء كوريا الجنوبية والتشيك في كأس العالم 2026

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في المجموعة الأولى لكأس العالم 2026 للحكم المصري أمين عمر، في أول ظهور له بالمونديال، بمشاركة طاقم تحكيمي مصري كامل.

يسجل التحكيم العربي حضوره بعد أقل من 24 ساعة على انطلاق مباريات كأس العالم 2026 ، في ثاني المواجهات بلقاء منتخبي كوريا الجنوبية و التشيك . وذلك بعدما أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدارة المواجهة ضمن منافسات المجموعة الأولى إلى الحكم المصري أمين عمر ، في أول ظهور له على مسرح المونديال.

ويعاون أمين عمر في إدارة اللقاء كل من محمود أبو الرجال مساعدا أول، وأحمد حسام طه مساعدا ثانيا، فيما يتولى محمود عاشور مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR). ويعكس هذا التعيين الثقة الكبيرة التي يحظى بها طاقم التحكيم المصري على الساحة الدولية، في واحدة من أبرز مباريات اليوم الثاني من البطولة، التي تشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

وتجمع المباراة بين منتخب كوريا الجنوبية، بقيادة نجمه سون هيونغ مين، ومنتخب التشيك العائد إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب طويل، ما يمنح الطاقم التحكيمي اختبارا مبكرا في البطولة. كما يمثل ظهور أمين عمر في هذه المباراة محطة تاريخية في مسيرته، إذ يسجل أول مشاركة له كحكم ساحة في نهائيات كأس العالم، بعد سنوات من إدارة مباريات كبرى على المستويين القاري والدولي.

افتتح منتخب المكسيك نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها بالتشارك مع الولايات المتحدة وكندا بالفوز على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد مساء الخميس، على ملعب "أزتيكا" في مكسيكو سيتي





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كأس العالم 2026 التحكيم المصري أمين عمر كوريا الجنوبية التشيك

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