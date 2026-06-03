الحكم بالسجن المؤبد على راشد الغنوشي في قضية "الجهاز السري" يثير جدلا سياسيا وقضائيا في تونس

محكمة تونسية تقضي بالسجن المؤبد على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من القيادات في قضية "الجهاز السري"، وهيئة الدفاعdescribe الحكم كـ"صادم وظالم" وتعد بالطعن، والحركة denounce الأحكام كسياسية، في وقت تؤكد فيه السلطات استقلالية القضاء. وتتragon خلفية القضية إلى اغتيالات سياسية عام 2013.

أصدرت محكمة تونس ية حكما بالسجن المؤبد بحق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قيادات الحركة في قضية تعرف إعلاميا باسم " الجهاز السري " للحركة. وقد وصفته هيئة الدفاع عنه بأنه "صادم وظالم"، مؤكدة تمسكها باتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان حقوقه.

وتقول هيئة الدفاع إن الحكم يضاف إلى أحكام سابقة بحق الغنوشي تزيد عن 70 عاما بتهم سياسية. وتعتبر الحركة الأحكام سياسية ومدنسة، بينما تؤكد السلطات استقلالية القضاء. وترجع أصول القضية إلى شكوى تقدمت بها هيئة الدفاع عن الناشطين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، متهمة ما称为 "الجهاز السري" بالتورط في الاغتيالات والتجسس. وقد نفت حركة النهضة هذه الاتهامات واعتبرتها سياسية وت Aimed للتشويه.

وقد أعلن داعش مسؤوليته لاحقا عن اغتيال بلعيد، بينما اعترف أحد عناصره باغتيال البراهمي





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