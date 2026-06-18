أعلنت الحكومة المصرية الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة مع هدف زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من ستة وخمسين في المئة بحلول 2030، مع إطلاق منصة رقمية موحدة تسهم في تبسيط الإجراءات وتفعيل شامل لأعمال التكامل. يُشير البيان إلى تدريج إصلاحات تشريعية وترويجية بالتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مستدام متوازن.

الحكومة المصرية أطلقت اليوم النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، ما يضعها في موقع متقدم لإعادة رسم دور الدولة في ال اقتصاد وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط ال اقتصاد ي.

يهدف الإصدار الجديد إلى تجاوز نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من ستة وخمسين في المئة قبل نهاية العقد الجاري، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 لاستدامة النمو الاقتصادي. تأتي المبادرة بعد ثلاث سنوات من إطلاق النسخة الأولى التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب رأس المال الأهلي، وتعود بتحديثات مستمرة تستند إلى مخرجات الحوار الوطني ومتابعة الأداء الفعلي لتلك القواعد.

أبرز ما جاء في مؤتم إطلاق الوثيقة تحت شعار تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030 هو التزام الحكومة بضمان أن يظل القطاع الخاص المحرك الرئيس لاستثمار الاقتصاد الوطني. أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الحدث أن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت في الفترة الأخيرة إلى ستة وخمسون ونصف في المئة من إجمالي الاستثمارات مقارنة بـ ثلاث وتسعون في المئة في الفترة السابقة، ما يبرهن على فعالية الإصلاحات القائم عليها.

وتشير البيانات إلى أن الدولة تحولت منذ فترة الاستقرار الاقتصادي إلى دفع مبادرات بنيوية لضمان مساهمة القطاع الخاص وتعزيز حمايته من التوترات الاقتصادية، مع توجها نحو تسريع استثمارها في البنية التحتية للقطاع الخاص. توسعت الأهداف مع إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، منصة رقمية موحدة تهدف إلى تكامل جميع الخدمات والتراخيص في نافذة واحدة، ما سيتمثل في تقليل الجهود وإزالة معوقات تسوية الأعمال.

تُعرف الحكومة أن منصة الكيانات ستتلقى منذ اليوم المناقشات مع نخبة من الخبراء ومجتمع الأعمال خلال الشهر المقبل، وأحيانا ستفتح باب الاقتراحات في مستندات خاصة لتشمل تحسينات عملية على الوثيقة. إلى جانب ذلك، تشير البلاغات إلى استعداد الحكومة لإطلاق تطبيق العملي للمحتوى البصري والتقني، مع دعم الوعي والتعليم في القطاع الخاص لتسهيل تطبيق الحوكمة والشفافية في الاستثمار.

يخلص مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري إلى أن النسخة الأولى الخاصة بـ2022 جاءت استجابة لمخاوف القطاع الخاص بزيادة دور الدولة وتقليل فرص الاستثمار. شرح أن هذه القواعد جاءت مصحوبة بمجموعة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي شملت تسريع إجراءات التراخيص وتطبيق رقابة مسبقة على التركزات، وتهميش المستحقات الضريبية المفرطة للجهات الاشتراكية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة مركزية خاصة للشركات المملوكة للدولة.

وفي هذه لحظة تمتواد الإجراءات بنجاح، إذ تجاوزت بعض صفقات الاستثمار الكبرى مبالغ هائلة، واستمتعت الدولة بتمويلات تجاوزت سمرا بقيمة تساوي عشرات المليارات. أحيي رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محرم هلال الذي أشار إلى أن نجاح الوثيقة قد يستلزم تنفيذ خطط تنفيذية تسارع فرص دخول القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. يكدم على أن الهدف النهائي لا يُقتصر سوى على تجاوز ستة وخمسين في المئة، بل يتجاوز ذلك أو يتخطى كحد أعلى للقطاع الخاص يتطلب انخراطاً مستمراً لتعزيز الاقتصاد.

ومن جانب آخر، يذكر محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بأن النسخة الثانية ستحتوي على 7 أدوار رئيسية للدولة تُحدد على أساس التمكين وتوفير السلع العامة والتنظيم وضمان سيادة القانون وغيرها. كما تُبرز المستند الأنشطة للقطاع الخاص لتسريع إنتاجية الاستثمار في المجالات الحيوية ذات الأسبقية العالية من 2026 فترة حتى 2030. الخلاصة تجعل نفان الهيئة بتوفير أسس محكمة لاسترضاء الضرر الاقتصادي وتواجه التحديات المرتقبة في مصر.

يُترجم الإصدار الثاني إلى رؤية حيوية يستثمر فيها القطاع الخاص في أمور مشتركة وتستغل المتطلبات الحيوية بما يحقق الاقتصاد الوطني وتغطي قضايا الأزمة المستمرة في المنطقة بالصياغة الدقيقية. وفلاحت الموضوع بإجراء واسع النطاق، يمدد مخطوطة البنية التحتية والإنفاق، تتناسب مع تلك الاستراتيجيات ذات الخصائص العكسية التي تمهد للطروحات المخصصة للخدمات الحكومية وتحت نبراس جديدة على رحلة الاقتصادية والوجوه المليئة بالخطوات.





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