الحفل الختامي للأنشطة الطلابية 1447هـ في مكة يكرم المتفوقين بقاعة الملك فهد

الإدارة العامة لتعليم مكة تحت رعاية مديرها عبدالله بن سعد الغنام تنظم حفلًا اختتاميًا للأنشطة الطلابية 1447هـ، يُكرم فيه الطلاب المتفوقين، رواد النشاط، المدارس المتميزة والإدارات الداعمة، داخل قاعة الملك فهد، مؤكدًا على دور الإبداع في تحقيق أهداف رؤية 2030.

في إطار سعي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لتكريم الفئات المتفوقة وتعزيز ثقافة الإبداع والتميز بين طلابها، أُقيم الحفل الختامي للأنشطة الطلابية للعام الدراسي 1447هـ في قاعة الملك فهد ب مكة المكرمة ، برعاية مدير الإدارة العامة لتعليم مكة الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام.

بدأ البرنامج بكلمة استهلالية ألقاها الغنام، مستعرضاً خلالها أهمية الاحتفاء بالمتميزين ومؤكداً أن نجاحاتهم ليست صدفة بل نتيجة تضافر جهود الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ومؤكداً أن القيادة الرشيدة تعتمد على طاقات الشباب لبناء مستقبل الوطن. شدد المتحدث على أن إنجازات طلاب تعليم مكة، التي حصدت مراكز متقدمة على مستوى وزارة التعليم، تعكس تجسيداً عملياً لرؤية المملكة 2030 التي تضع الابتكار والتعليم في صميم التنمية





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التعليم الأنشطة_الطلابية التميز_الدراسي رؤية_2030 مكة المكرمة

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