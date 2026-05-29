الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم كيو 9 في مأرب

جماعة الحوثي تعلن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة خلال قيامها بمهام في مأرب، وتتوعد ببث مشاهد لعملية الاستهداف وسط تصاعد إقليمي

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الجمعة، عن إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم كيو 9 ، خلال تنفيذها ما وصفته بمهام عدائية في محافظة مأرب وسط اليمن.

ووفقاً لقناة المسيرة، القناة الفضائية التابعة للحوثيين، فإن الدفاعات الجوية للجماعة استطاعت اعتراض وإسقاط طائرة تجسسية مقاتلة أمريكية متطورة من نوع إم كيو 9، بسبب قيامها بعمليات تخترق السيادة اليمنية في منطقة مأرب. وأضافت القناة أن الإعلام الحربي للحوثيين سيقوم ببث مشاهد حية توثق عملية الرصد والاستهداف، بالإضافة إلى لحظات سقوط حطام الطائرة الأمريكية في الساعات المقبلة.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الأوضاع في المنطقة، حيث دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة منذ أواخر مارس الماضي دعماً لإيران في الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وطهران من جهة أخرى. وكانت الجماعة قد هددت في أبريل بتوسيع عملياتها العسكرية إذا استؤنفت الحرب التي اندلعت في 28 فبراير، مما أثار مخاوف من تصعيد قد يهدد الملاحة في مضيق باب المندب الاستراتيجي.

في تطورات متوازية، وتعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية اعتباراً من 13 أبريل، مما دفع طهران إلى الرد بتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذه الإجراءات تأتي في ظل مخاوف من انهيار الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 8 أبريل، بعد أكثر من شهر من الاشتباكات بين الأطراف المعنية





