الحوثي تعلن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في مأرب وسولو تورك تقدم عرضاً جوياً في إسطنبول

جماعة الحوثي في اليمن تعلن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم كيو 9 في محافظة مأرب، بينما يحتفل فريق سولو تورك التركي بذكرى الفتح الإسلامي لإسطنبول بعرض جوي مبهر فوق مضيق البوسفور.

في تطور عسكري جديد، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن عن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم كيو 9 أثناء قيامها بمهام وصفوها بالعدائية في محافظة مأرب وسط اليمن .

ويظهر هذا الحادث استمرار التصعيد في المنطقة حيث تشهد محافظة مأرب معارك عنيفة بين القوات الحكومية المعترفة دولياً والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. الطائرة المسيرة إم كيو 9، التي تُستخدم غالباً في Missions استطلاعية ومراقبة، تعتبر من أكثر الطائرات بدون طيار تقدماً في الخدمة مع القوات الجوية الأمريكية. ويمثل إسقاطها انتصاراً دعائياً للحوثيين الذين كرروا في الفترة الأخيرة ادعاءات متعددة حول إسقاط طائرات حربية ومسيرة معادية.

من ناحية أخرى، في تركيا، استضافت مدينة إسطنبول عرضاً جوياً مبهراً قدمه فريق سولو تورك الاستعراضي التابع للجيش التركي، احتفالاً بالذكرى الـ573 للفتح الإسلامي للمدينة. ونفذ طيارو الفريق طلعات تحية فوق مضيق البوسفور ومحيطه، مقدمين عروضا بهلوانية عالية الإيقاع أبهرت آلاف الحضور الذين تجمعوا على ضفتي المضيق. واستخدم الطيارون طائراتهم التقليدية في الأداء الذي أعاد recall ذكرى الانتصارات التاريخية، مؤكدين على براعة القوات الجوية التركية وقدرتها على تنظيم عروض دقيقة ومعقدة.

هذه الفعالية تأتي في إطار احتفالات واسعة في تركيا تخليداً لذكرى الفتح، التي تعتبر حدثاً محورياً في التاريخ العثماني والإسلامي





