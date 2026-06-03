الحكومة السويدية تشدد تعاملها مع القاصرين المتورطين في الجرائم الخطيرة

تشديد تعامل الحكومة السويدية مع القاصرين المتورطين في الجرائم الخطيرة

تتجه الحكومة ال سويد ية إلى تشديد تعاملها مع ال قاصرين المتورطين في الجرائم الخطيرة، عبر مشروع قانون يقضي بخفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عاماً، والسماح بإيداع المدانين بجرائم جسيمة في سجون خاصة بدلاً من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتهدف هذه الخطوة إلى حماية المجتمع وعدم استغلال الأطفال والمراهقين في تنفيذ عمليات عنف. وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 17,500 عضو نشط في العصابات الإجرامية في السويد، وتعتمد هذه العصابات بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب المراهقين. ومؤكداً أن الوضع بات يستدعي إجراءات استثنائية، قال وزير العدل السويدي غونار سترومر إن 52 طفلاً دون سن الخامسة عشرة خضعوا خلال العام الماضي لإجراءات قانونية للاشتباه بتورطهم في جرائم قتل أو محاولات قتل.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالعصابات الإجرامية خلال العقد الأخير، والتي شهدت موجات من إطلاق النار والتفجيرات، شارك فيها قاصرون. وتواجه السويد تحدياً متزايداً يتمثل في استغلال العصابات للأطفال والمراهقين في تنفيذ جرائم القتل والتفجيرات، حيث قدر عدد ضحايا جرائم إطلاق النار في عام 2025 بـ44 قتيلاً، مقارنة بـ62 قتيلاً في عام 2022، وقد ارتفع عدد أفراد العصابات الذين تم إيداعهم السجون.

وتعمل السلطات على إعادة تأهيل عدد من السجون لاستقبال المراهقين المدانين بجرائم خطيرة، مثل سجن روزرسبرغ شمال ستوكهولم، الذي ستركز برامج الاحتجاز على التعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي إلى جانب الانضباط الأمني، ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون في 15 يونيو، ثم المراجعة بعد خمس سنوات من تطبيقه





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