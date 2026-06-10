الحماس لمونديال 2026 يخيم على طهران رغم التوترات مع أمريكا

على الرغم من التوترات السياسية بين إيران والولايات المتحدة، تشهد طهران أجواء من الحماس والإثارة ترقباً لبطولة كأس العالم 2026، حيث يظهر الشارع الإيراني شغفاً كبيراً بكرة القدم.

تشهد العاصمة ال إيران ية طهران هذه الأيام حالة من الحماس والإثارة غير المسبوقة مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم 2026 ، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ورغم التوترات السياسية الحادة بين إيران والولايات المتحدة، إلا أن الشارع الإيراني يبدو متشوقاً لمتابعة هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير. تزينت شوارع طهران بالأعلام واللافتات التي تحمل شعارات المنتخب الإيراني، وازدحمت المقاهي والمطاعم بعشاق كرة القدم الذين يتابعون بحماس أخبار البطولة وتحضيرات المنتخب. وتنتشر في الأحياء المختلفة مسابقات كرة القدم الشعبية والألعاب المصغرة التي تعكس شغف الإيرانيين بهذه الرياضة التي تعد الأكثر شعبية في البلاد.

وفي الأوساط الشبابية، يتحول الحديث عن كأس العالم إلى سمة يومية، حيث يتبادل المشجعون التوقعات والتحليلات حول فرص المنتخب الإيراني في التأهل لأدوار متقدمة، خاصة بعد أداء الفريق في النسخ الأخيرة الذي أثار التفاؤل. ولا تقتصر مظاهر الحماس على الشباب فقط، بل تمتد لتشمل فئات عمرية مختلفة، فالجميع ينتظر الحدث بفارغ الصبر، وكأن كرة القدم أصبحت متنفساً من ضغوط الحياة اليومية والأزمات السياسية.

لطالما لعبت كرة القدم دوراً محورياً في المجتمع الإيراني، حيث كانت وسيلة للتعبير عن الهوية الوطنية والتحدي في وجه العقوبات والضغوط الدولية. وفي السنوات الأخيرة، شهدت إيران تطوراً ملحوظاً في مستوى لعبة كرة القدم، مع زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرياضية والاهتمام بالأكاديميات الشبابية. المنتخب الإيراني، المعروف باسم تيم ملي، شارك في عدة نسخ سابقة من كأس العالم، وكان أبرزها عام 1998 عندما حقق فوزاً تاريخياً على الولايات المتحدة، وهو ما لا يزال محفوراً في الذاكرة الجمعية للإيرانيين.

يرى الكثيرون أن كرة القدم تمثل جسراً للتواصل مع العالم الخارجي، رغم الخلافات السياسية. وفي هذا السياق، يعبر المشجعون عن أملهم في أن تكون بطولة 2026 فرصة جديدة لإظهار الوجه الحقيقي لإيران بعيداً عن الصراعات. وتشهد المدن الكبرى مثل أصفهان وتبريز وشيراز أيضاً فعاليات مماثلة، حيث تنظم المقاهي الرياضية عروضاً خاصة للمباريات، وتنشط حملات التشجيع على وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة واسعة من الإيرانيين داخل البلاد وخارجها.

ورغم الأجواء الحماسية، لا يمكن تجاهل التوترات الإيرانية-الأمريكية التي تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية، وتثير تساؤلات حول كيفية تأثيرها على مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة، خاصة مع احتمال فرض عقوبات جديدة أو صعوبات في الحصول على التأشيرات. ومع ذلك، يبدو أن الإدارة الرياضية الإيرانية تسعى لتجاوز هذه العقبات عبر القنوات الدبلوماسية، وقد أكد مسؤولون في اتحاد كرة القدم الإيراني أنهم يعملون على ضمان مشاركة الفريق دون عوائق.

ومن الجدير بالذكر أن كأس العالم 2026 سيكون الأكبر في التاريخ بمشاركة 48 منتخباً، مما يزيد من فرص الفرق العربية والآسيوية. وفي الأوساط الثقافية، يرى بعض المحللين أن هذه البطولة قد تكون فرصة لتحسين الصورة الذهنية للولايات المتحدة في العالم الإسلامي، إذا ما تم تنظيمها بشكل جيد. في النهاية، يبقى الحلم الإيراني بتحقيق إنجاز كبير في كأس العالم قائماً، ويوحد الشعب خلف منتخبه الوطني، ليكون الرياضة مرة أخرى جسراً يربط بين الشعوب رغم الخلافات السياسية





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كأس العالم 2026 إيران كرة القدم الولايات المتحدة التوترات السياسية

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