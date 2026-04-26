الحوثيون يحذرون من حرب واسعة في المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي

حذرت جماعة أنصار الله الحوثية من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وإيران قد يجر المنطقة إلى حرب شاملة تهدد الأمن والسلم الدوليين. وأدانت الجماعة القصف الإسرائيلي للأحياء السكنية في فلسطين والاعتداءات على لبنان، واعتبرته خرقًا للقانون الدولي.

حذرت جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية، يوم الأحد، من أن استمرار ما أسمته بالعدوان ال إسرائيل ي على فلسطين و لبنان و إيران قد يجر المنطقة إلى حرب شاملة واسعة النطاق، تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وجاء هذا التحذير في بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة صنعاء (غير المعترف بها دوليًا)، نشرته وكالة الأنباء اليمنية 'سبأ' التابعة للجماعة. وأكد البيان أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، بما في ذلك القصف المستمر للأحياء السكنية في فلسطين المحتلة، والاعتداءات المتكررة على البلدات الحدودية في جنوب لبنان، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتجاهلاً تامًا لقرارات الشرعية الدولية، ووقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أن هذه التطورات الخطيرة تؤكد النهج العدواني لإسرائيل، وإصرارها على مواصلة التصعيد، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرة إلى أن هذه السياسة الإسرائيلية تهدف إلى إشعال الفتنة وتوسيع دائرة الصراع. كما اتهم البيان إسرائيل بمحاولة استغلال الانشغال الدولي بالتصعيد مع إيران، من أجل تحقيق مكاسب إضافية في فلسطين ولبنان، وتنفيذ مخططاتها التوسعية، وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشار البيان إلى أن صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات الإسرائيلية يشجعها على المضي قدمًا في عدوانها، ويساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. وفي سياق متصل، أعاد زعيم جماعة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، في تصريحات سابقة بتاريخ 21 أبريل/نيسان الجاري، التأكيد على أن الهدنة التي أعلن عنها بين إيران وحلفائها من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، بناءً على وساطة من باكستان، دون تحديد مدة زمنية واضحة، هي هدنة هشة للغاية، وقابلة للانهيار في أي لحظة، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.

وأوضح السيد الحوثي أن هذه الهدنة لا تعني وقفًا حقيقيًا للتصعيد، بل هي مجرد فرصة لإسرائيل لترتيب صفوفها، ومواصلة عدوانها بشكل أكثر وحشية. كما حذر من أن أي تطور سلبي في فلسطين أو لبنان قد يؤدي إلى انهيار الهدنة، وتجدد القتال. وأكد السيد الحوثي أن جماعة أنصار الله مستعدة للدفاع عن نفسها، وعن أمتها العربية والإسلامية، في وجه أي عدوان. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعدوان على لبنان.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الحرب التي بدأت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى في 28 فبراير/شباط الماضي، قد أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، قبل إعلان هدنة مؤقتة في 8 أبريل/نيسان الجاري لمدة أسبوعين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. وفي لبنان، أعلنت السلطات اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار الماضي إلى 2509 قتلى و7755 جريحًا، بالإضافة إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية.

أما في قطاع غزة، فقد استمرت الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني لمدة عامين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 172 ألف آخرين، إلى جانب دمار هائل طال معظم البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس. وتواجه غزة أزمة إنسانية حادة، بسبب نقص الغذاء والدواء والماء والكهرباء. وتدعو المنظمات الدولية إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتؤكد جماعة أنصار الله أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، لوقف العدوان الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة





