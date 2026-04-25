الحكم في قضية طليق رحمة محسن الاثنين المقبل

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تصدر حكمها في قضية اتهام طليق الفنانة رحمة محسن بالتحرش عبر السوشيال ميديا وانتهاك الخصوصية، بعد اتهامات بالابتزاز المالي وتهديد بنشر مواد خاصة.

من المقرر أن تصدر المحكمة الاقتصادية ب القاهرة حكمها النهائي في ال قضية المرفوعة ضد طليق الفنانة المصرية الشابة رحمة محسن يوم الاثنين القادم. ال قضية تدور حول اتهامات خطيرة وجهتها رحمة محسن لطليقها، تتضمن التحرش والمضايقة المستمرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى انتهاك خصوصيتها بشكل صارخ.

هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية، وتسلط الضوء على قضايا العنف الرقمي والتحرش الإلكتروني التي تشكل تهديداً متزايداً للأفراد، وخاصةً الشخصيات العامة. المحامي محمود الشيشتاوي، وكيل الفنانة رحمة محسن، أوضح في تصريحات صحفية مفصلة أن فريق الدفاع قدم إلى المحكمة أدلة دامغة تدعم اتهامات موكلته. هذه الأدلة تشمل سلسلة من الرسائل النصية والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن تهديدات صريحة وابتزازاً مالياً.

ووفقاً للمحامي الشيشتاوي، فقد طالب المتهم الفنانة رحمة محسن بدفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه مصري مقابل عدم نشر مواد خاصة بها، يُزعم أنها تضر بسمعتها وشرفها. هذه المطالبة، بحسب الدفاع، تشكل دليلاً قاطعاً على محاولة المتهم استغلال موكلته والضغط عليها لتحقيق مكاسب شخصية. وقد أكد المحامي على ثقته في نزاهة القضاء المصري وقدرته على تحقيق العدالة في هذه القضية، وحماية حقوق موكلته.

كما أشار إلى أن النيابة العامة قد باشرت تحقيقات مكثفة فور تلقي البلاغ، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الواقعة وجمع الأدلة، بالإضافة إلى ملاحقة أي شخص يثبت تورطه في تداول أو نشر المحتوى المسيء عبر المنصات الرقمية المختلفة. هذا يشمل الأفراد الذين قاموا بإعادة نشر الرسائل أو الصور أو الفيديوهات التي تنتهك خصوصية الفنانة رحمة محسن. القضية لا تقتصر على مجرد اتهامات بالتحرش والابتزاز، بل تمتد لتشمل أيضاً الجانب المتعلق بانتهاك الخصوصية واستغلال المعلومات الشخصية.

ففي عصرنا الحالي، أصبحت الخصوصية حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وتتعرض للتهديد بشكل مستمر بسبب التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. هذه القضية تذكرنا بأهمية حماية البيانات الشخصية وتجريم أي محاولة للوصول إليها أو استخدامها بشكل غير قانوني. كما أنها تسلط الضوء على ضرورة وجود قوانين وتشريعات صارمة لمكافحة العنف الرقمي والتحرش الإلكتروني، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. من المتوقع أن يكون لحكم المحكمة تأثير كبير على قضايا مماثلة في المستقبل، وأن يرسل رسالة قوية للمعتدين بأن القانون لن يتهاون معهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه القضية تثير تساؤلات حول دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في حماية الخصوصية ومنع انتشار المحتوى المسيء. فمن الضروري أن تتحمل هذه المنصات مسؤوليتها في مراقبة المحتوى الذي يتم نشره عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي محتوى ينتهك القانون أو يضر بالآخرين. الجميع ينتظر بفارغ الصبر حكم المحكمة الاقتصادية، آملاً أن يكون عادلاً ورادعاً، وأن يحقق العدالة للفنانة رحمة محسن ويحمي حقوقها





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رحمة محسن المحكمة الاقتصادية التحرش الإلكتروني انتهاك الخصوصية ابتزاز القاهرة قضية محمود الشيشتاوي

United States Latest News, United States Headlines