الحرب الأمريكية على إيران: تكلفة باهظة وخسائر بشرية وانهيار اقتصادي عالمي

تحليل شامل للأثار المالية والبشرية والاستراتيجية للحرب الأمريكية على إيران، بما في ذلك التكلفة الباهظة على الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، وأزمات الغذاء العالمية، والانقسام السياسي الداخلي الأمريكي.

كبدت الحرب الأمريكية على إيران منذ 28 فبراير الماضي واشنطن أعباء مالية تجاوزت 132 مليار دولار وخسائر في الأرواح والطاقة والغذاء، وخلقت أزمات متعددة. استمرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نحو 15 أسبوعاً قبل التوقيع على مذكرة تفاهم كي تفضي لاحقاً إلى اتفاق سلام، لتكشف صحيفة 'نيويورك تايمز' عن حجم الكارثة عبر المحاور التالية: أسفرت الحرب عن مقتل نحو 3500 إيراني، و3700 في لبنان، و26 إسرائيلياً، و13 عسكرياً أمريكياً، ومدنيين من جنسيات مختلفة، في حين كانت أسوأ الحادثة تدمير مدرسة أطفال إيرانية ومقتل 175 شخصاً.

بلغت التكلفة الإجمالية على الولايات المتحدة نحو 132 مليار دولار، شملت الإنفاق العسكري المباشر (29 مليار دولار)، ناهيك عن تكاليف إصلاح القواعد الأمريكية المتضررة، واستبدال الذخائر، والحفاظ على انتشار حاملات الطائرات، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بأصول أمريكية في السعودية. تسببت الاضطرابات عبر مضيق هرمز في قفزة بأسعار النفط لتصل إلى 120 دولاراً للبرميل، مما كبد المستهلك الأمريكي نحو 60 مليار دولار إضافية كلفة وقود (بزيادة 460 دولاراً لكل أسرة)، وارتفع سعر الغالون من 2.98 إلى 4 دولارات، مما أدى لتضخم تكاليف النقل والشحن.

أدى إغلاق المضيق إلى شح في مادة الكبريت، المكون الأساسي للأسمدة، مما حذر خبراء 'الفاو' من عواقب وخيمة تشمل ارتفاع الأسعار، والتضخم الغذائي، وزيادة الجوع عالمياً. يشن البيت الأبيض تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب هجوماً على بعض أكثر حلفائه موثوقية، في وقت تندلع فيه 'حرب أهلية' سياسية مريرة داخل اليمين الأمريكي بسبب الاتفاق مع إيران.

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مثيرة للجدل حول إيران وإسرائيل في مقابلة مع موقع 'أكسيوس' الخميس 18 يونيو، وهي أول مقابلة له بعد توقيع مذكرة التفاهم مع طهران. جماعات الضغط اليهودية تشن حرباً على ترامب





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