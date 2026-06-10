أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو أهداف أمريكية في المنطقة، وذلك بعد شن واشنطن هجمات على إيران بعد إسقاط طهران لمروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز.

أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ و طائرات مسيرة نحو أهداف أمريكية في المنطقة، وذلك بعد شن واشنطن هجمات على إيران بعد إسقاط طهران لمروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز .

وزعمت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أن الغارات الأمريكية استهدفت خزانين للمياه في جنوب البلاد، وأفادت الهيئة، بأن الغارات قطعت إمدادات المياه عن منطقة قرب مدينة سيريك. وكان مصدر مطلع صرح بوقت سابق لCNN، بأن طائرة إيرانية مسيرة من طراز شاهد أصابت المروحية الأمريكية. وسبق وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بأن واشنطن سوف ترد على إسقاط إيران للمروحية الأمريكية.

وبعد وقت قصير من الإعلان الأمريكي عن الضربات، أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك الساحلية. كما ذكرت الوكالة أنه لم يتم تحديد طبيعة هذه الأصوات بدقة حتى الآن، ولم تدل أي جهة عسكرية أو أمنية رسمية بأي تعليق حول سبب الانفجارات. وصرحت سنتكوم في بيان، الأربعاء، بأنها شنت في الخامسة بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، ضربات دفاعية ضد إيران، مضيفة أنها ردًا متناسبًا مع العدوان الإيراني غير المبرر





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