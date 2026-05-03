الحصرية: سوريا تعود تدريجيا لتكون جسرا للتجارة والنفط في ظل تطورات إقليمية إيجابية

أكد محافظ المصرف المركزي في سوريا عبد القادر الحصرية أن البلاد تعود تدريجيا لتكون جسرا للتجارة ونقل النفط ضمن التطورات الإقليمية الإيجابية، مشيرا إلى تحسن العملة المحلية في ظل زيادة الإنتاج وتنظيم الاستيراد. وأشار إلى أن المصرف المركزي يعمل على توفير بيئة اقتصادية مناسبة تدعم الاستثمار وتحد من الخسائر الناتجة عن التقلبات، وتعزيز العمل في المحافظات التي شهدت ضعفا لتسريع عملية استبدال العملة. كما أعلن المصرف المركزي تمديد فترة استبدال الليرة القديمة شهرا إضافيا حتى 30 يونيو المقبل، في إطار التقدم الجيد الذي تشهده عملية الاستبدال.

أعلن محافظ المصرف المركزي في سوريا عبد القادر الحصرية أن البلاد تعود تدريجيا لتكون جسرا للتجارة ونقل النفط ضمن التطورات الإقليمية الإيجابية، مؤكدا في تصريحات لقناة الإخبارية السورية أن العملة المحلية من المتوقع أن تشهد تحسنا خلال الفترة المقبلة في ظل زيادة الإنتاج وتنظيم الاستيراد.

وأشار الحصرية إلى أن الاقتصاد السوري اقتصاد واحد ومؤشراته واعدة على المدى المنظور وفق المعطيات الحالية، مضيفا أن المصرف المركزي يعمل على توفير بيئة اقتصادية مناسبة تدعم الاستثمار وتحد من الخسائر الناتجة عن التقلبات. كما تعهد الحصرية بتعزيز العمل في المحافظات التي شهدت ضعفا لتسريع وتيرة الاستبدال وتحقيق التوازن، في إشارة إلى عملية استبدال العملة الجديدة بالقديمة.

ولفت إلى أن قرار تمديد العملية جاء لضمان مزيد من السلاسة ومنح المواطنين وقتاً كافياً للاستبدال، مشيرا إلى أن وتيرة الاستبدال أسرع من المتوقع. وأكد أهمية دور شركات الصرافة في الاستبدال، لكنه أشار إلى أن المكان الطبيعي للكتلة النقدية هو القطاع المصرفي، مؤكدا أن المصرف المركزي سيعمل على افتتاح مراكز جديدة في محافظتي الحسكة والرقة خلال الأسابيع المقبلة لتسريع عملية الاستبدال. وأعرب الحصرية عن اعتزازه بتجربة الاستبدال، واصفا إياها بالناجحة بكل المقاييس، وأنها من أبرز إنجازات العهد الجديد.

وفي هذا الإطار، أعلن مصرف سوريا المركزي تمديد فترة استبدال الليرة القديمة شهرا إضافيا حتى 30 يونيو المقبل، وذلك في إطار التقدم الجيد الذي تشهده عملية الاستبدال. وكانت عملية استبدال العملة قد بدأت مطلع يناير الماضي لمدة 90 يوما، حيث تعادل كل 100 ليرة من العملة القديمة ليرة واحدة من نظيرتها الجديدة. وفي 2 مارس الماضي، أصدر المحافظ قرارا بتمديد فترة الاستبدال 60 يوما حتى نهاية مايو الجاري، قبل التمديد الثاني حتى 30 يونيو المقبل.

وفي تدوينة عبر فيسبوك، قال الحصرية إن التعايش بين العملتين الجديدة والقديمة سيبقى قائماً حتى نهاية مدة الاستبدال التي جرى تمديدها حتى الـ30 من يونيو. وفي سياق متعلق، أعلن المصرف المركزي في سوريا أن سعر الدولار بلغ 11 ألفا و350 ليرة بالعملة القديمة، لكن في السوق الموازية يباع بنحو 13 ألفا و350 ليرة في دمشق.

وأكد الحصرية أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين أوضاع المواطنين، مشددا على أن المصرف المركزي سيواصل العمل على تحقيق التوازن في السوق النقدية وتوفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن المصرف المركزي يعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية، مؤكدا أن هذه الخطوات ستساهم في تعزيز الثقة في النظام المالي السوري.

وفي ختام تصريحاته، أكد الحصرية أن المصرف المركزي سيواصل العمل على تعزيز الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في العملة المحلية، مشددا على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف





