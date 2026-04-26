الحرس الثوري الإيراني يعلن اغتنام صواريخ أمريكية ورفض عرض مفاوضات

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اغتنام أكثر من 15 صاروخاً أمريكياً في هرمزغان، ورفض طهران لعرض أمريكي للمفاوضات بسبب عدم الاعتراف بمصالح إيران، بالتزامن مع جهود دبلوماسية لإنهاء التوتر.

أعلن الحرس الثوري ال إيران ي عن عملية اغتنام واسعة النطاق لأسلحة أمريكية متطورة في محافظة هرمزغان ، مؤكداً استعادة أكثر من خمسة عشر صاروخاً أمريكياً سليماً وغير مستخدم.

هذا الإعلان يمثل تصعيداً ملحوظاً في التوتر القائم بين طهران وواشنطن، ويشير إلى تطورات جديدة في المواجهة التقنية والعسكرية الجارية. وتنوعت الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها لتشمل طرازات مختلفة من الصواريخ، مثل GBU و BLU، بالإضافة إلى نماذج أخرى متخصصة. وأوضح الحرس الثوري أن هذه العملية ليست منفردة، بل هي جزء من سلسلة جهود دفاعية مستمرة أسفرت عن اكتشاف أو إبطال مفعول أو تدمير ما يزيد عن ستين صاروخاً وطائرة مسيّرة معادية منذ بداية التوترات الأخيرة.

وتضمنت المعدات التي تم ضبطها صواريخ خارقة للتحصينات، وهي أسلحة مصممة لاختراق الدفاعات القوية، وصواريخ كروز طويلة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة متطورة من طرازات مختلفة مثل هاروب ولوكاس وإم كيو 9 وهرمز. هذه الطائرات المسيرة معروفة بقدراتها الاستطلاعية والهجومية، وتمثل إضافة كبيرة إلى القدرات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها. وفي سياق متصل، كشف عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني، عباس بابي‌ زاده، عن رفض طهران لعرض أمريكي للدخول في جولة ثانية من المفاوضات في إسلام آباد.

وأرجع بابي‌ زاده هذا الرفض إلى عدم استعداد واشنطن للاعتراف بمصالح إيران المشروعة، وهو ما يعتبره الجانب الإيراني شرطاً أساسياً لأي محادثات جادة. هذا الموقف يعكس استمرار الخلافات العميقة بين الطرفين حول القضايا الرئيسية، ويؤكد على صعوبة تحقيق تقدم في المفاوضات في ظل الظروف الحالية. وعلى الرغم من هذه الخلافات، تشهد جهود الوساطة لإنهاء التوتر بين إيران والولايات المتحدة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً في عدة عواصم دولية.

تهدف هذه الجهود إلى منع انزلاق الهدنة القائمة والحصار البحري المفروض على إيران إلى مواجهة عسكرية شاملة، وهو سيناريو يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي. وتتركز هذه الوساطات على إيجاد حلول دبلوماسية تضمن مصالح جميع الأطراف وتجنب المزيد من التصعيد. كما شهدت محافظة يزد، الواقعة في قلب إيران، عملية تفكيك ناجحة لقنبلة موجهة خارقة للتحصينات من طراز GBU-39. هذه القنبلة، التي يُعتقد أنها أمريكية الصنع، أصابت مبنى سكنياً واستقرت على عمق ثلاثة عشر متراً تحت الأرض دون أن تنفجر.

وقد تمكنت فرق الهندسة الإيرانية من تفكيكها بأمان، مما منع وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار مادية كبيرة. هذه الحادثة تثير تساؤلات حول مصدر هذه القنبلة وكيفية وصولها إلى الأراضي الإيرانية، وتزيد من حدة التوتر بين البلدين. وتؤكد أيضاً على فعالية فرق الهندسة الإيرانية في التعامل مع الأسلحة المتطورة والحد من آثارها المدمرة. إن استمرار هذه التطورات المتسارعة يتطلب تحركاً دبلوماسياً عاجلاً لمنع تفاقم الأزمة وتجنب سيناريو الحرب، مع التأكيد على أهمية الحوار والاحترام المتبادل لمصالح جميع الأطراف.

هذا الوضع المعقد يستدعي أيضاً تقييماً شاملاً للوضع الأمني والإقليمي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان الاستقرار





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الفرنسي بيتر هانسيل يطير بلقب رالي داكار السعودية 2021 في فئة السياراتأُسدل الستار اليوم الجمعة 15 يناير 2021 على سباق رالي داكار السعودية 2021، والذي أقيم للمرة الثانية في المملكة لمدة 13 يوماً، خلال الفترة من 3 إلى 15 يناير الجا

Read more »

مصر.. وصول أعضاء اللجنة الدستورية الليبية للتباحث بشأن الانتخاباتمصر.. وصول أعضاء اللجنة الدستورية الليبية للتباحث بشأن الانتخابات الاجتماعات تستمر 3 أيام بمدينة الغردقة (شمال شرقي مصر)، وفق تصريح للأناضول أدلت به عضو اللجنة الدستورية الليبية (15+15)، نعيمة الحامي

Read more »

الشؤون الإسلامية تغلق 15 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطقأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 15 مسجد مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 15 حالة إصابة...

Read more »

أرامكو تتبرع بـ 15 مليون ريال لـ الحملة الوطنية للعمل الخيريأرامكو تتبرع بـ 15 مليون ريال لـ الحملة الوطنية للعمل الخيري أعلنت شركة أرامكو السعودية التبرع بمبلغ 15 مليون ريال لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري.

Read more »

الذكرى الـ 5 لمحاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا.. تسلسل زمنيعلى مدار 15 ساعة، عاشت تركيا لحظات عصيبة قبل 5 أعوام، في ليلة 15 تموز/يوليو، بعد محاولة ضباط وعناصر من الجيش، متهمون بالانتماء لتنظيم فتح الله غولن الذي تنصفه أ

Read more »

'آيفون 15'يرى النور.. أبرز المواصفات والإضافات الجديدة (شاهد)هواتف آيفون 15 ستكون في 4 إصدارات وهي آيفون 15 وآيفون 15 بلس وآيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس

Read more »