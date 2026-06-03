الحزب يعلن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن الحزب اللبناني استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، فيما يعتبره ردًا على خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية.

وجاء في عدة بيانات صادرة عن الحزب أن هذه العمليات ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية. وأكد أنه استهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدات العديسة والبياضة ورشاف جنوبي لبنان، بقذائف مدفعية ورشقات صاروخية، مضيفا أنه هاجم تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في مدينة الخيام جنوبي لبنان، بسرب من المسيرات الانقضاضية.

كما أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي شمال الأراضي المحتلة قرب بركة المرج، بصلية صاروخية. وتصعد دولة الاحتلال منذ فترة عدوانها على لبنان، ووسعت توغلها، وهددت بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بزعم الرد على حزب الله.

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميا خروقات للهدنة المعلنة في نيسان/ أبريل الماضي والممددة حتى تموز/ يوليو المقبل، عبر قصف يخلف شهداء وجرحى مدنيين، وعمليات تفجير واسعة لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان، فيما يطلق الحزب ردا على هذه الخروقات صواريخ ومسيرات على قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان وشمالي الأراضي المحتلة. وتشن دولة الاحتلال منذ 2 آذار/ مارس الماضي، عدوانا موسعا على لبنان، ما خلّف 3 آلاف و516 شهيدا و10 آلاف و674 جريحا حتى الأربعاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية





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