الحرس الثوري الإيراني يهدد بعملية عسكرية.. والتوتر يتصاعد في المنطقة

في ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيراً شديد اللهجة وتوعد بعملية عسكرية، بينما تتواصل التطورات الدبلوماسية والأمنية في المنطقة، مع مخاوف من تصاعد الصراع.

في تطورات متسارعة تشهدها المنطقة ، أصدرت استخبارات الحرس الثوري الإيراني وثيقة تحمل تحذيراً شديد اللهجة، متوعدة بعملية عسكرية من شأنها أن تثير غضب قادة المنطقة وتضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في موقف محرج. الوثيقة التي نشرت مساء الثلاثاء، تضمنت إعلاناً صريحاً بشن ضربة قوية، وتوعدت بأن قادة المنطقة سيعبرون عن استيائهم من سياسات ترامب . وأشارت الوثيقة إلى أن العملية ستتم في توقيت محدد، مع توقعات بصدور ردود فعل قوية من دول المنطقة ، مما يعكس تصاعد التوتر في المنطقة .

نشرت استخبارات الحرس الثوري صورة ترمز إلى حقل كاريش للغاز في البحر المتوسط، مما يثير تساؤلات حول طبيعة العملية المحتملة وأهدافها. يقع حقل كاريش في منطقة متنازع عليها، بالقرب من المياه الإقليمية اللبنانية، مما يزيد من تعقيد الوضع ويدعو إلى القلق بشأن عواقب أي تحرك عسكري. تقدر احتياطيات الغاز في الحقل بمليارات الأمتار المكعبة، مما يجعله هدفاً استراتيجياً محتملاً. بالإضافة إلى ذلك، يشير التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى أن المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من الصراع، حيث تتزايد التهديدات المتبادلة وتستعد الأطراف المعنية لكل الاحتمالات.\من جانب آخر، تواصلت التطورات الدبلوماسية، حيث نقلت شبكة سي إن إن عن مصادر إقليمية توقعات بصدور أخبار إيجابية بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية. في المقابل، أعرب مصدر باكستاني لـ سي إن إن عن قلقه من تراجع فرص الدبلوماسية، في ظل الهجمات المتبادلة. وفي سياق متصل، أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيراً أمنياً عاجلاً لثلاث دول خليجية، مما يشير إلى تصاعد التوتر الإقليمي. كما أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً بحظر التجوال، في خطوة احترازية تعكس القلق من التطورات الأمنية. على صعيد آخر، حذرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من أن أسعار الوقود قد تستمر في الارتفاع، حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز، مما يؤكد على تأثير التوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية. وفي سياق منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية، مما يؤكد على استمرار المواجهات العسكرية بين الطرفين. كتاب قادم يكشف تفاصيل جديدة عن الفترة التي سبقت الحرب على إيران، وتسلط الضوء على القرارات الحاسمة التي اتخذت في تلك الفترة. من جهته، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رفضه لأي أعمال تهدف إلى تدمير إيران، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.\في سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية عن دراسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسيطرة على قطاع النفط الإيراني، كوسيلة للضغط على الصين. وفي تطور آخر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران علقت الاتصال المباشر مع الولايات المتحدة، بعد تهديدات ترامب بتدمير الحضارة الإيرانية. في المقابل، أكد مسؤول أمريكي كبير أن ترامب منفتح على الدبلوماسية، مع التركيز في الوقت ذاته على زيادة الضغط الأقصى على إيران. في خضم هذه التطورات، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى جميع القطع البحرية بين صور ورأس الناقورة. في سياق متصل، كشفت بيانات شركة LSEG عن وصول أسعار النفط الفعلية إلى مستويات قياسية، مقتربة من 150 دولاراً للبرميل، بسبب القلق بشأن الإمدادات. هذه التطورات المتلاحقة تعكس تعقيد الوضع في المنطقة، وتلقي بظلالها على الأمن والاستقرار الإقليميين، مع توقعات بمزيد من التصعيد والتوتر في الفترة المقبلة





