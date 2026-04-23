الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مضيق هرمز وتصعيد التوترات

احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينتين في مضيق هرمز، مما أثار توترات جديدة في المنطقة. يأتي هذا في ظل تصريحات متبادلة بين واشنطن وطهران حول إمكانية المفاوضات والردود المحتملة على أي اعتداء. وتتزايد التحذيرات من مخاطر التصعيد وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.

أعلنت بحرية الحرس الثوري ال إيران ي عن احتجاز سفينتين في مضيق هرمز ، وهما MSC-FRANCESCA التابعة للكيان الصهيوني و EPAMINODES، بتهمة مخالفة القوانين والعبث بأنظمة الملاحة البحرية وتعريض أمن الملاحة للخطر.

يأتي هذا الإجراء في إطار ما وصفه الحرس الثوري بـ'السيطرة الذكية' على المضيق، مؤكدًا أنه تم تحديد موقع السفينتين بفضل الاستخبارات الميدانية وإيقافهما انتصارًا لحقوق الشعب الإيراني. وقد تم توجيه السفينتين إلى المياه الإقليمية الإيرانية لفحص حمولتهما ووثائقهما. في سياق متصل، أفادت وكالة فارس عن استهداف سفينة يونانية تدعى Euphoria من قبل الحرس الثوري، مما أدى إلى توقفها قبالة السواحل الإيرانية.

ردًا على هذه الأحداث، صرح البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب لا يعتبر احتجاز السفينتين انتهاكًا لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن السفينتين ليستا أمريكيتين ولا إسرائيليتين. كما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية رصد صور أقمار صناعية لعودة أكثر من 30 سفينة تابعة للحرس الثوري إلى الموانئ الإيرانية رغم الحصار الأمريكي. من جهته، حذر نائب وزير الخارجية الروسي من تأثير الوضع في مضيق هرمز والحصار الأمريكي على إيران على الجميع.

تتوالى التطورات مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عن اعتراض 29 سفينة في إطار الحصار المفروض على إيران. وفيما يتعلق بالرد الأمريكي المحتمل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب يحتفظ بالعديد من الخيارات للتحرك ضد إيران، مع الإشارة إلى إمكانية انعقاد جولة ثانية من المحادثات يوم الجمعة المقبل بعد تمديد وقف إطلاق النار. ومع ذلك، أشارت إلى عدم رؤية إجراءات حقيقية من الشركاء الأوروبيين لدعم الحصار البحري.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني على ترحيبه بالحوار والاتفاق، معتبرًا أن نقض الوعود والحصار والتهديدات هي العقبات الرئيسية أمام أي مفاوضات. وتتراوح التقديرات الأمريكية حول تطهير مضيق هرمز من الألغام بين ستة أشهر، مع التأكيد على أن ذلك لن يكتمل قبل حل الصراع في الشرق الأوسط. وتتزايد التحذيرات من مخاطر التصعيد، خاصة مع تهديدات إيران باستهداف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج في حال تعرضها لضربات أمريكية





