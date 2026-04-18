الحرب الإيرانية ورسوم ترامب تُجمدان طموحات خفض الفائدة الأميركية

مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي يحذر من صدمة تضخمية محتملة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية، مما قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لنهاية العام.

حذر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن الحرب الإيرانية وضعت ال اقتصاد الأميركي تحت خطر جسيم، محذراً من صدمة تضخمية مماثلة لتلك التي سببتها جائحة كوفيد-19. جاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، كريستوفر والر، الذي يُعرف بأنه من أكثر الأعضاء ميلاً نحو التيسير النقدي، لكن الظروف الراهنة دفعته لتبني نبرة أكثر حذراً. فبعد أن كان العضو الوحيد الذي يدعو لخفض الفائدة في اجتماع يناير، يحذر والر الآن من ركود تضخمي قد يبقي الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام.

أوضح والر في خطاب ألقاه في ولاية ألاباما أن ما يثير القلق هو تلاقي تأثيرين متزامنين: ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية، مضافاً إليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ورأى أن هذا التحالف يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الأمد من ضغوط الأسعار القوية في أكبر اقتصاد في العالم. وقال: أعتقد أن هناك احتمالاً بأن تؤدي هذه السلسلة من صدمات الأسعار إلى زيادة أكثر استدامة في التضخم، تماماً كما رأينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء. تسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من أن الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة الفيدرالي على السيطرة على الأسعار. ويستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022، حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى أكثر من 7% نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية، وهو لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف 2%. على صعيد الأرقام المباشرة، لفت والر إلى أن أثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس، الذي ارتفع إلى 3.3% بعد أن كان 2.4%، مدفوعاً بأسعار الوقود. وحذر من أن استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى سيناريو ركود تضخمي معقد، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما قد يحرم الفيدرالي من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي (3.5% - 3.75%). وقال والر، الذي كان المرشح المفضل لدى العديد من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وبدء ظهور تأثيرات على سلاسل التوريد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. وإذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الأسر والشركات. وفي تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية، أشار والر إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من الصفر. وهذا يعني، حسب رؤيته، أن فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة إلى ركود اقتصادي، مما يمنح الفيدرالي هامشاً للمناورة للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استدعى التضخم ذلك، دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل. وأوضح أنه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي التفويض المزدوج بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مشدداً على أنه قد يختار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل. على الرغم من هذه النبرة التحذيرية، شهدت الأسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف إطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم أن والر كان قد صوّت لصالح خفض الفائدة في يناير الماضي، لدعم المقترضين، فإن الأغلبية وقتها فضلت التثبيت، وهو المسار الذي يبدو أن الأسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل إغلاق أسبوعي قوي، في ظل ترحيب المستثمرين بإشارات تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم. تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف. تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف. تبدو احتمالات الانتقال السلس وفي الوقت المحدد للقيادة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى كيفن وورش، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة البنك المركزي مهددة. (مقتطفات إضافية من المصدر الأصلي





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاحتياطي الفيدرالي التضخم أسعار الفائدة الحرب الإيرانية الرسوم الجمركية

United States Latest News, United States Headlines