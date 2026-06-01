الحرب تفرمل نمو التصنيع في منطقة اليورو وتدفع التكاليف للأعلى

تراجع نمو قطاع التصنيع في منطقة اليورو في مايو 2025 مع ركود الطلب واضطرابات سلاسل التوريد بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مما رفع تكاليف المدخلات لأعلى مستوياتها في أربع سنوات.

تأثر قطاع التصنيع في منطقة اليورو سلباً في مايو 2025، مع تراجع النمو و ارتفاع التكاليف بسبب الحرب في الشرق الأوسط . أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال انخفاض المؤشر إلى 51.6 نقطة من 52.2 نقطة في أبريل، لكنه تجاوز التقدير الأولي البالغ 51.4 نقطة.

ويعكس هذا التراجع توقف زخم التعافي الذي شهده القطاع في الأشهر السابقة، حيث عانى المصنعون من ركود الطلب الجديد واضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بالصراع الإقليمي. وارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ مايو 2022، مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة والمواد الخام، مما دفع الشركات إلى تحميل المستهلكين جزءاً من الأعباء عبر رفع أسعار المنتجات النهائية بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات ونصف.

وأشار كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنت، إلى أن القطاع يظهر علامات على المعاناة تحت وطأة ارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب. ورغم استمرار التوسع في الإنتاج الصناعي، إلا أنه كان بأبطأ وتيرة منذ يناير، حيث انخفض مؤشر الإنتاج إلى 51.3 نقطة في مايو مقابل 52.3 نقطة في أبريل. كما تراجعت معدلات التوظيف الآن لثلاث سنوات، فيما بقيت ثقة المصنعين إيجابية لكنها دون متوسطها طويل الأمد.

وشهدت الطلبات الجديدة ركوداً في مايو، وهو تحول حاد عن أبريل الذي سجل أسرع نمو في أربع سنوات بفضل تسريع المستهلكين لعمليات الشراء. وتأثرت طلبات التصدير سلباً، مما زاد من تراجع الطلب الإجمالي. وتفاقمت تأخيرات سلاسل التوريد لتصل إلى أسوأ مستوياتها منذ يونيو 2022، مما زاد الضغط على التكاليف. ويواجه صناع السياسات مهمة صعبة لتحقيق التوازن بين احتواء موجة التضخم المتجددة وتجنب رفع أسعار الفائدة بشكل حاد قد يضر بالطلب المتراجع.

وتوقع أغلبية الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع في يونيو، ومرة أخرى على الأقل هذا العام، لمنع ارتفاع أسعار الطاقة من التأثير على التضخم الأساسي. في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، شهد قطاع التصنيع ركوداً في مايو، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 50.1 نقطة من 51.4 نقطة في أبريل، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأظهر المسح تباطؤ نمو الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وانخفاض الطلبات الجديدة لأول مرة منذ خمسة أشهر، وتراجع مبيعات التصدير أيضاً لأول مرة منذ يناير. وأرجعت الشركات ذلك إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع الأسعار، رغم أن بعض العملاء قدموا طلباتهم لتجنب اضطرابات محتملة. وقال فيل سميث، المدير المساعد للشؤون الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن الانتعاش في قطاع التصنيع الألماني توقف خلال مايو، مؤكداً المؤشرات التحذيرية السابقة.

وتسارعت وتيرة فقدان الوظائف في المصانع إلى أسرع وتيرة منذ أوائل عام 2025، مع تضاؤل هوامش الربح. وتحسنت توقعات الأعمال للإنتاج خلال العام المقبل بشكل طفيف وعادت إلى المنطقة الإيجابية، لكنها ظلت أقل بكثير من مستويات فبراير، وسط مخاوف من التضخم وتردد العملاء ونقص الإمدادات.

في فرنسا، انكمش قطاع التصنيع في مايو للمرة الأولى منذ نوفمبر 2024، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي إلى 49.7 نقطة من 52.8 نقطة في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر وأول مرة ينخفض فيها عن 50 نقطة منذ ذلك الحين. وأثر ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات النقل الناجمة عن الصراع سلباً على النشاط.

وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن سلاسل التوريد لا تزال تتكيف مع التقلبات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وما تبعها من صدمة في أسعار الطاقة. وأشار إلى أن عدداً أكبر من المصنعين الفرنسيين واجهوا مشكلات في التسليم وارتفاعاً في أسعار المدخلات مقارنة بأبريل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع ومشاكل في الإمداد على نطاق أوسع في الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة.

وختاماً، قال وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إن اقتصاد أوروبا يتجه نحو حالة ركود تضخمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط





