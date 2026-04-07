الحرس الثوري الإيراني يرد على تهديدات ترامب: لن نتخلى عن القتال

الحرس الثوري الإيراني يرفض تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتعهد بمواصلة القتال. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين وتبادل التهديدات، وسط تحذيرات أمريكية بشأن البنية التحتية الإيرانية.

أعلن الحرس الثوري ال إيران ي أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفجير إيران 'لا أساس لها' مؤكداً على استمرار القتال. صرح إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري، قائلاً إن 'الخطاب الفظ والغطرسة و التهديدات التي لا أساس لها من الصحة للرئيس الأمريكي الواهم، والتي تنبع من المأزق الذي يواجهه وتهدف إلى تبرير الهزائم المتتالية للجيش الأمريكي' لن تثني إيران عن مواصلة الدفاع عن مصالحها.

وأضاف أن هذه التصريحات تعكس يأس الرئيس الأمريكي وعدم قدرته على تحقيق أهدافه في المنطقة. يأتي هذا التصريح في سياق تصاعد التوتر بين البلدين، حيث تبادل الطرفان الاتهامات وتصاعدت التهديدات المتبادلة. وقد شهدت المنطقة العديد من الحوادث والتوترات في الآونة الأخيرة، مما زاد من المخاوف بشأن احتمال نشوب صراع أوسع نطاقاً. يؤكد الحرس الثوري على جهوزيته للدفاع عن البلاد في مواجهة أي تهديدات، مشدداً على أن إيران لن تتخلى عن حقوقها ومصالحها الوطنية. \في المقابل، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة لإيران، عبر وسائل الإعلام الرسمية، مُحذراً من أن الرد الأمريكي سيكون 'أقوى بكثير وعلى نطاق أوسع بكثير' إذا تكررت الهجمات على أهداف مدنية. وقد صرح ترامب في وقت سابق بأنه قد يتم 'القضاء على' إيران في ليلة واحدة، وأشار إلى أن ذلك 'قد' يحدث في وقت لاحق. كما حذر مراراً من أن الولايات المتحدة قد تضرب محطات الطاقة والجسور وغيرها من البنية التحتية في إيران. تأتي هذه التصريحات في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين، وتعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف التوتر. وتُعبر هذه التهديدات عن قلق الولايات المتحدة بشأن أنشطة إيران النووية وبرنامجها الصاروخي، وكذلك نفوذها في المنطقة. وقد كثفت الولايات المتحدة من ضغوطها على إيران من خلال فرض عقوبات اقتصادية وإرسال قوات عسكرية إلى المنطقة. \في سياق متصل، دعا وزير إيراني الشباب إلى تشكيل 'سلسلة بشرية' قرب محطات الطاقة، في إشارة إلى استعداد إيران للدفاع عن منشآتها الحيوية. وفي تطور آخر، كشفت مصادر لـCNN عن 'سيناريو طوارئ' جهزته إسرائيل تحسباً لفشل المفاوضات مع إيران. يعكس هذا السيناريو مدى القلق الإقليمي والدولي بشأن التطورات الأخيرة، ويدعو إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لتجنب نشوب صراع. يعكس هذا التصعيد في الخطاب وتيرة الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث غير متوقعة. إن التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة يثير مخاوف جدية بشأن الاستقرار الإقليمي والعالمي. ويتطلب الوضع الحالي حكمة وضبط نفس من جميع الأطراف، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتجنب تفاقم الأزمة





