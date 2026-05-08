الحسكة: العربية اللغة الرسمية الوحيدة في سوريا.. وتحديات الدمج بين الحكومة والإدارة الذاتية

أكد نائب محافظ الحسكة أن العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في سوريا، بينما تظل قضية دمج المؤسسات بين الحكومة والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا معقدة، خاصة بعد أحداث القصر العدلي في القامشلي. كما أعلن عن انطلاق قافلة عودة لأهالي عفرين ومنح الجنسية لأبناء المكوّن الكردي.

أكد نائب محافظ الحسكة السورية أحمد الهلالي أن العربية تعد اللغة الرسمية الوحيدة في سوريا وفق القوانين النافذة ولا يمكن تجاوزها حاليا وفق الإعلان الدستوري إلا عبر تعديلات دستورية.

جاءت تصريحات نائب المحافظ في بيان وقال فيه: "تفخر محافظة الحسكة بتنوعها الثقافي واللغوي، حيث تتعايش فيها العربية والكردية والسريانية إلى جانب لغات أخرى"، مشيرا إلى أن اختلاف الألسن "مظهر من مظاهر الغنى والتنوع". وكان بيان الهلالي في أعقاب ما شهدته مدينة الحسكة، يوم أمس، من حالة استنفار أمني عقب قيام عناصر مما يسمى "الشبيبة الثورية" باقتحام مبنى القصر العدلي في المدينة وإزالة اللافتة الرسمية عن مدخل المبنى والتي كتب عليها الجمهورية العربية السورية وباللغة العربية فقط.

وأضاف: "بخصوص ما أسيء فهمه حول وضع لافتة على مبنى قصر العدل في الحسكة لا تتضمن اللغة الكردية فمن المهم التوضيح أن القصر العدلي يمثل مؤسسة رسمية تُجسد العدالة والالتزام بالقوانين النافذة في الدولة السورية". وأردف: "بحسب المرسوم رقم 13، تُعد اللغة الكردية لغة وطنية ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان ضمن المناهج الاختيارية أو الأنشطة الثقافية والتعليمية".

وأوضح نائب المحافظ أن "اللغة العربية تُعد اللغة الرسمية الوحيدة في الجمهورية العربية السورية وفق الدستور والتشريعات النافذة ويُلزم القانون باستخدامها في المؤسسات الرسمية والتعليم والتوثيق القانوني والمعاملات الرسمية". وتابع في البيان: "كما تُعتبر حماية اللغة العربية واعتمادها حصرا في المخاطبات والمعاملات الرسمية جزءا من سيادة الدولة والنظام العام".

واختتم: "هذه القوانين النافذة لا يمكن تجاوزها في المرحلة الحالية وفق الإعلان الدستوري إلا من خلال تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية تُقر ضمن المؤسسات التشريعية المختصة وفي مقدمتها مجلس الشعب السوري المنتظر انعقاده قريبا". أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي السوري المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 بناير أحمد الهلالي طي صفحة إشكال القصر العدلي في مدينة القامشلي والذي تسبب في تعثر ملف الدمج والمعتقلين.

أفادت مصادر مقربة من الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا اليوم الثلاثاء، بوجود خلاف بين وزارة العدل بحكومة دمشق والإدارة الذاتية حول دمج المؤسستين في القامشلي. أعلن متحدث الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 يناير بين الحكومة السورية و"قسد" أحمد الهلالي انطلاق قافلة عودة جديدة لأهالي منطقة عفرين من النازحين في الحسكة باتجاه قراهم وبلداتهم. أعلنت وزارة الداخلية السورية بدء استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي القاضي بمنح الجنسية لأبناء المكوّن الكردي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

